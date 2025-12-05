Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την αποστολή των «ερυθρόλευκων» για την 13η αγωνιστική της Stoiximan Super League, με στόχο τη νίκη απέναντι στον ΟΦΗ και την κορυφή του πρωταθλήματος.

Ολοκληρώνοντας την προετοιμασία για το εντός έδρας παιχνίδι κόντρα στον ΟΦΗ, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο (6/12, 17:00). Οι «ερυθρόλευκοι» αφήνουν πίσω τους την υποχρέωση στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson και επικεντρώνονται στο πρωτάθλημα, με μοναδικό στόχο τη νίκη για να κλείσουν τον πρώτο γύρο στην κορυφή της βαθμολογίας.

Ο προπονητής Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει ξανά στη διάθεσή του τους Ποντένσε και Τσικίνιο, οι οποίοι είχαν απουσιάσει λόγω τραυματισμών, καθώς και τον Τζολάκη. Η επιστροφή τους είναι σημαντική τόσο για το ματς με τον ΟΦΗ, όσο και για την επικείμενη αναμέτρηση του Champions League την Τρίτη (9/12, 17:30) στην Αστάνα με αντίπαλο την Καϊράτ.

Η αποστολή του Ολυμπιακού: