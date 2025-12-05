Οι φήμες για πιθανή αλλαγή ομάδας από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο έχουν ενταθεί τις τελευταίες ημέρες, και ένας νέος κύκλος σεναρίων στις Ηνωμένες Πολιτείες εμπλέκει πλέον και τους Λος Άντζελες Λέικερς. Σύμφωνα με τον Αμερικανό δημοσιογράφο Λου Κανέλις του FOX News, η ομάδα του Λος Άντζελες αλλά και ο Λούκα Ντόντσιτς εξέτασαν το κατά πόσο θα μπορούσαν να φτάσουν σε συμφωνία με τους Μιλγουόκι Μπακς για τον «Greek Freak» , εφόσον αυτός τεθεί στη διάθεση της αγοράς.

«Μπορώ να σας πω ότι οι Λέικερς ζήτησαν πληροφορίες, όπως έκανε και ο ίδιος ο Λούκα Ντόντσιτς, προσπαθώντας να διαπιστώσουν αν υπάρχει τρόπος να καταλήξουν σε συμφωνία με τους Μπακς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Κανέλις.

Το ενδιαφέρον αυτό έρχεται λίγες ημέρες μετά από το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Σαμς Σαράνια, ο οποίος ανέφερε ότι η πλευρά του Αντετοκούνμπο βρίσκεται σε συζητήσεις με τους Μπακς για το μέλλον του. Η είδηση αυτή άνοιξε τον… χορό των σεναρίων για ενδεχόμενες ανταλλαγές, με αρκετές ομάδες του NBA να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις.