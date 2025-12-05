Το ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ανάμεσα στον Αρη και στον ΠΑΟΚ ήταν το μόνο ματς σε αυτή την αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος που άξιζε κανείς να το δει. Εληξε ισόπαλο με 1-1. Αλλά είναι και απόδειξη της κακοδαιμονίας που έχει ο Αρης αυτόν τον καιρό. Που χρειάζεται ευχέλαιο, ξεμάτιασμα, εξορκισμό κτλ. κτλ.

Κακοδαιμονία

Στην προηγούμενη αγωνιστική του πρωταθλήματος ο Αρης κέρδισε την ΑΕΛ με 2-1 με ένα γκολ του Ντουντού στο 97′ κι αφού είχε δεχτεί την ισοφάριση στο 94′ από εκτέλεση πέναλτι του Πασά. Το ότι κατάφερε να βρει ένα γκολ στις καθυστερήσεις κι ενώ έχει δεχτεί ένα γκολ στις καθυστερήσεις το λες και τύχη: μάλιστα το γκολ νίκης κόντρα στην ΑΕΛ είναι κι ένα πολύ δύσκολο γκολ, καθώς ο σκόρερ Ντουντού υποδέχτηκε την μπάλα και σούταρε όντας αρκετά πλάγια. Με τον ΠΑΟΚ, ο Αρης ξαναδέχτηκε γκολ στις καθυστερήσεις και μάλιστα χωρίς να έχει χρόνο να κάνει ούτε τη σέντρα! Ο Γιακουμάκης που μπήκε αλλαγή σκόραρε με γυριστό σουτ και το ματς έληξε αμέσως. Κακοδαιμονία δεν είναι να δέχεσαι δύο γκολ στις καθυστερήσεις σε δύο συνεχόμενα ματς. Κακοδαιμονία είναι ό,τι σου δίνει η τύχη το Σάββατο να σου το παίρνει πίσω την Τετάρτη…

Τούμπα

Την Κυριακή οι δύο ομάδες θα αγωνιστούν πάλι: αυτή τη φορά στην Τούμπα και για το πρωτάθλημα. Το γκολ του Γιακουμάκη την Τετάρτη το βράδυ αποτελεί μαχαιριά για τον Αρη, που δεν κατάφερε να κερδίσει ένα ματς στο οποίο ο ΠΑΟΚ έχασε πέναλτι κι ο ίδιος ήταν και πιο καλός. Να δούμε πώς θα εμφανιστεί στην Τούμπα: τα τελευταία χρόνια δεν θυμάμαι ντέρμπι της Θεσσαλονίκης στο οποίο, πριν αυτό αρχίσει, το προβάδισμα του ΠΑΟΚ να μοιάζει τόσο μεγάλο.

Παπαπέτρου

Στο ντέρμπι του Κυπέλλου είδαμε έπειτα από καιρό και έλληνα διαιτητή σε ντέρμπι: ο αρχιδιαιτητής Λανουά εμπιστεύθηκε τον Τάσο Παπαπέτρου. Κι αυτός μας υπενθύμισε με τις αποφάσεις του γιατί οι έλληνες διαιτητές δεν διευθύνουν ντέρμπι. Αν ο έλληνας διαιτητής δεν έκανε ένα μεγάλο λάθος είναι γιατί ο Κροάτης Μπέμπεκ που ήταν στο VAR τον διόρθωσε σε δύο περιπτώσεις. Αρχικά του είπε να δει το βίντεο γιατί στον παίκτη του ΠΑΟΚ Βολιάκο υπάρχει πέναλτι, καθώς τον κρατάει ο χαφ του Αρη Μόντσου. Και στο δεύτερο ημίχρονο παρενέβη για να του πει να πάρει πίσω ένα πέναλτι που έδωσε στον Αρη: καλά έκανε γιατί η ανατροπή του Φρίντεκ από τον Μπάμπα είναι εμφανώς εκτός περιοχής. Είναι εντυπωσιακό ότι και οι δύο φάσεις είναι πολύ εύκολες. Στην πρώτη περίπτωση υπάρχει ένα φάουλ που γίνεται μπροστά στα μάτια του διαιτητή έπειτα από μια εκτέλεση κόρνερ. Στη δεύτερη περίπτωση το μαρκάρισμα είναι τόσο πολύ εκτός περιοχής που φαίνεται χωρίς ριπλέι. Στο ματς υπάρχουν κι άλλα που σηκώνουν συζήτηση, αλλά περιορίζομαι σε αυτά που είναι απλά και εύκολα. Και κρίθηκαν λάθος.

Τηλεθεατές

Ο Φάμπιο Καπέλο είχε πει στην ιταλική τηλεόραση πριν από έναν χρόνο ότι στην εποχή του VAR «δεν υπάρχουν διαιτητές αλλά τηλεθεατές». Υπονοεί ότι όλοι οι διαιτητές περιμένουν από τους συναδέλφους τους στο VAR να πάρουν αποφάσεις: οι ίδιοι δεν παίρνουν καμία ευθύνη. Αλλά πολύ φοβάμαι πως στην περίπτωση των ελλήνων διαιτητών το πράγμα είναι χειρότερο. Οντας πολλά χρόνια αποκλεισμένοι από τα ντέρμπι, δεν έχουν πλέον στόφα για να διευθύνουν αυτά τα ματς. Δεν έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους.

Ανακοίνωση

Το αστείο είναι ότι ο Αρης έβγαλε ανακοίνωση εναντίον του κροάτη διαιτητή που ήταν στο VAR. Προφανώς δεν του άρεσαν οι παρεμβάσεις του: το κακό για τον Αρη είναι ότι ο Μπέμπεκ έχει δίκιο και όχι ο Παπαπέτρου. Από την άλλη ο Αρης έχει τα δίκια του όταν διαμαρτύρεται για τον ορισμό του Ιταλού Αλεσάντρο Ντι Πάολο από τον Λανουά στο VAR στο ντέρμπι της Κυριακής. Ως διαιτητής VAR o Ιταλός έσωσε τη Μίλαν την περασμένη Κυριακή σε ένα ματς με τη Λάτσιο στο Σαν Σίρο. Ο Ντι Πάολο έκανε παρέμβαση στον συνάδελφό του Τζουζέπε Κόλου που είχε δώσει πέναλτι υπέρ της Λάτσιο στις καθυστερήσεις, το πέναλτι ακυρώθηκε, η παρέμβαση ήταν λανθασμένη, και ο Ντι Πάολο τιμωρήθηκε. Ο Λανουά, κάνοντας μάλλον τις δικές του δημόσιες σχέσεις με την ιταλική ομοσπονδία, όρισε τον Ντι Πάολο στο ντέρμπι της Τούμπας για να μη χάσει το παιδί το μεροκάματο. Το ματς θα είναι από τα λίγα που ο διαιτητής του αγώνα και ο διαιτητής του VAR θα είναι και οι δύο ξένοι, αλλά όχι της ίδιας εθνικότητας. Διαιτητής είναι ο elite Σέρβος Σρντζάν Γιοβάνοβιτς. Ο Αρης σωστά τονίζει το παράδοξο του ορισμού. Μάλιστα ξέχασε να επισημάνει ότι είναι επίσης παράδοξο ότι ο Λανουά την πρώτη φορά φέτος που αποφάσισε να μη φέρει γερμανό διαιτητή σε ένα ντέρμπι έφερε τον Γιοβάνοβιτς που ήταν στην Τούμπα στο πολύ πρόσφατο ΠΑΟΚ – Γιουνγκ Μπόις 4-0!

Ταμπόρδα

Μιλώντας για παράδοξα, παράδοξο είναι κι αυτό που συμβαίνει με τον αργεντινό ποδοσφαιριστή του ΠΑΟ Βιθέντε Ταμπόρδα. Αποκτήθηκε το καλοκαίρι με τυμπανοκρουσίες, αλλά αυτό δεν είναι παράξενο: το καλοκαίρι για όποιον έρχεται λέγονται μόνο καλά λόγια. Τρεισήμισι μήνες μετά τον ερχομό του ο Ταμπόρδα έχει αγωνιστεί όλα κι όλα 150 λεπτά. Είχε ξεκινήσει στα δύο προηγούμενα ματς Κυπέλλου και έγινε αλλαγή. Στο τρίτο ματς, αυτό με τις ρεζέρβες της Κηφισιάς, ο Ράφα Μπενίτεθ προτίμησε να δώσει χρόνο συμμετοχής σε τρεις μικρούς (τον Φικάι, τον Μπρέγκου και τον Μπόκο) παρά να στείλει έστω για δέκα λεπτά στο γήπεδο τον Αργεντινό. Οταν ρωτήθηκε, είπε πως δεν του το επέτρεψε το ρευστό σκορ του αγώνα, που τελείωσε 1-0. Ο Ισπανός είναι ο τρίτος προπονητής που δεν δίνει ευκαιρίες στον Ταμπόρδα: το ίδιο συνέβη και με τον Ρουί Βιτόρια, αλλά και με τον Χρήστο Κόντη.

Κανείς

Η ιστορία γίνεται ακόμα πιο παράξενη καθώς κυκλοφορεί ότι ο πρώην τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟ Γιάννης Παπαδημητρίου ισχυρίζεται πως ο Αργεντίνος δεν είναι δική του επιλογή και ότι θεωρούσε πεταμένα χρήματα τα 4 εκατ. που κόστισε η απόκτησή του. Εδώ το μυστήριο γίνεται μεγαλύτερο. Ο Ταμπόρδα, όχι μόνο δεν αγωνίζεται για μυστηριώδεις λόγους, αλλά κανείς δεν ξέρει και ποιος τον έφερε στην Ελλάδα! Στο τέλος θα μάθουμε ότι ήρθε μόνος του. Εχετε ακούσει φαντάζομαι τη φράση «είδα φως και μπήκα». Ε, κάτι τέτοιο πρέπει να συμβαίνει και με αυτόν…