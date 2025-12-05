Ο Κριστιάνο Ρονάλντο εισέρχεται δυναμικά στον χώρο της τεχνολογίας, ανακοινώνοντας επίσημα τη συνεργασία και επένδυσή του στην Perplexity AI, μια εταιρεία που θεωρείται ανερχόμενος ανταγωνιστής μεγάλων εργαλείων Τεχνητής Νοημοσύνης, όπως το ChatGPT. Η αξία της εταιρείας έχει εκτοξευθεί στα 20 δισ. δολάρια, ενώ ο Πορτογάλος σούπερ σταρ υπογράμμισε πως η κίνησή του βασίζεται στην πίστη του στην καινοτομία και στην εξερεύνηση νέων δυνατοτήτων πέρα από τα γήπεδα.

Η Perplexity, από την πλευρά της, χαρακτήρισε τη συνεργασία ως ένωση της «διαρκούς αυτοβελτίωσης» του Κριστιάνο με μια πλατφόρμα ΤΝ που έχει σχεδιαστεί για χρήστες με υψηλές απαιτήσεις πληροφόρησης. Στο πλαίσιο της σύμπραξης, δημιουργήθηκε ο ψηφιακός κόμβος «Perplexity x CR7», ένας θεματικός χώρος που συγκεντρώνει το σύνολο της καριέρας του ποδοσφαιριστή σε μια νέα, διαδραστική μορφή.

Η εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2022, γνώρισε εκρηκτική ανάπτυξη φτάνοντας αποτίμηση 20 δισ. δολαρίων μετά από σημαντική χρηματοδότηση. Ο Ρονάλντο ξεκίνησε ως χρήστης της πλατφόρμας – μάλιστα αποκάλυψε ότι την αξιοποίησε για τη συγγραφή ομιλίας του σε βράβευση – πριν αποφασίσει να συμμετάσχει ενεργά ως επενδυτής.

Η Perplexity θεωρείται σήμερα ένας από τους σημαντικότερους «αντίπαλους» του ChatGPT, καθώς συνδυάζει άμεση αναζήτηση πληροφοριών με διαδραστική συνομιλία, προσελκύοντας επαγγελματίες και δημιουργούς περιεχομένου. Με πάνω από 10 εκατ. ερωτήματα την εβδομάδα και την τεράστια απήχηση του Ρονάλντο στα κοινωνικά δίκτυα, η συνεργασία αυτή αναμένεται να λειτουργήσει ως ισχυρός επιταχυντής στην περαιτέρω διεύρυνση της πλατφόρμας.