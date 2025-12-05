Λόγω της κακοκαιρίας Byron που προκάλεσε αναβολή στον αγώνα του Ολυμπιακού με την Φενέρμπαχτσε για την 14η αγωνιστική της EuroLeague, η ομάδα του Πειραιά χρειάζεται προσωρινή λύση για τους εντός έδρας αγώνες της. Στο πλαίσιο αυτό, η Κυπριακή Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης προσκάλεσε τον Ολυμπιακό να χρησιμοποιήσει το στάδιο «Σπύρος Κυπριανού» στη Λεμεσό, μέχρι να ολοκληρωθούν τα έργα στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας (ΣΕΦ).

Το «Σπύρος Κυπριανού», που φιλοξένησε πρόσφατα αγώνες της Εθνικής ομάδας στο EuroBasket 2025, διαθέτει υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις και χωρητικότητα 8.000 θεατών, πληρώντας όλα τα κριτήρια της EuroLeague. Η προσφορά θεωρείται ρεαλιστική, αν και η εφαρμογή της απαιτεί οργάνωση, καθώς η ομάδα θα χρειαστεί να ταξιδεύει ή να εγκατασταθεί προσωρινά στη Λεμεσό για να δώσει τους αγώνες της.

Η επίσημη πρόσκληση από την κυπριακή Ομοσπονδία αναμένεται να σταλεί σύντομα, οπότε θα γίνουν γνωστές και οι αποφάσεις της ΚΑΕ Ολυμπιακός για το αν και πώς θα αξιοποιήσει το στάδιο για τους επόμενους αγώνες της EuroLeague.