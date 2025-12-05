Ας είμαστε ειλικρινείς: αν βάζεις στοπ στα σπορ για «λόγους ασφαλείας» το κάνεις οριζόντια και όχι στοχευμένα. Πάει να πει πως όσο διαρκεί η (εκάστοτε) σφοδρή κακοκαιρία, κλείνεις όλα τα γήπεδα προκειμένου να αποφευχθούν προβλήματα και μετακινήσεις φιλάθλων.

Γιατί αν κλείνεις το ΣΕΦ την ώρα που αφήνεις το πόλο (Παναθηναϊκός – Βαζούτας) να διεξάγεται στο Σεράφειο Κολυμβητήριο, στην Πειραιάς που αμέσως πλημμυρίζει, τότε κάτι δεν λες σωστά. Ακόμη περισσότερο αν δεν αποφασίζεις να αναβάλεις και τον τελικό του Λιγκ Καπ στο βόλεϊ το απόγευμα της Παρασκευής. Εκτός αν δια μαγείας στο παραλιακό μέτωπο πολύ σύντομα θα εξαφανιστούν τα νερά και θα πετάξουμε τις ομπρέλες. Ναι ή όχι αξιότιμε αναπληρωτή υπουργέ του αθλητισμού; Είναι αυτή η πραγματικότητα κύριε Βρούτση;

Ομοίως, αν θέλεις να λέγεσαι σωστή διοίκηση μιας ΚΑΕ, φροντίζεις το ΣΕΦ να λειτουργεί με τα λιγότερα δυνατά προβλήματα. Ναι, η διοίκηση της εγκατάστασης δεν μπορεί να κάνει πολλά, της λείπουν τα κονδύλια μπορεί να υποστηρίξει κάποιος, αλλά στον αντίποδα θα έπρεπε να πιέσει παραπάνω για να λυθούν τα φλέγοντα ζητήματα. Αντίστοιχα και η ΚΑΕ των κ. Γιώργου και Παναγιώτη Αγγελόπουλου, που δεν γίνεται αιωνίως να κρύβεται πίσω από το «είμαστε απλοί ενοικιαστές» και να σηκώνει τα χέρια ψηλά όταν βρέχει και το μόνο που κάνει είναι να βρίσκει σακούλες ή σφουγγαρίστρες. Δεν το λες και ωραίο ντεκόρ για αγώνα Ευρωλίγκας.

Κάπως έτσι, το ΣΕΦ απέκτησε μια ακόμη πρωτιά: ήταν το γήπεδο που συνδέθηκε με τις ωραιότερες αναμνήσεις μας, αυτές που φέρουν την υπογραφή του Γκάλη και του Γιαννάκη, στο έπος του ’87 και την πανευρωπαϊκή κούπα στο μπάσκετ. Και είναι το γήπεδο που εγκατέλειψαν όλοι, πιπιλίζουν την καραμέλα για προβλήματα της οροφής και για υλικό που αφορά στα φουσκωτά σκάφη, χωρίς να κάνουν το παραμικρό. Μικρή πίεση στους αρμοδίους ή τους υψηλά ιστάμενους κυβερνώντες και διαιώνιση μιας ζοφερής κατάστασης. Είναι επίσης η κλειστή εγκατάσταση που έκλεισε λόγω βροχής! Πανευρωπαϊκά. Τι ρεζιλίκι, αλήθεια.

Τον χειμώνα πλημμυρίζει και το καλοκαίρι ψάχνουμε κλιματισμό στο ΣΕΦ. Και ναι, αυτό είναι το δήθεν στολίδι του Νέου Φαλήρου. Μάλλον δεν έγινε τίποτα για τη βελτίωσή του την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων. Και η νυν ερυθρόλευκη διοίκηση, περιμένει και περιμένει και περιμένει…Πότε θα πάρει το γήπεδο ώστε να «τρέξει» όσα όφειλε να είχε «τρέξει» από χθες για να παρέχει τις καλύτερες δυνατές συνθήκες στους θεατές που κάνουν το ένα sold out μετά το άλλο στην Ευρωλίγκα.