Ο προπονητής της Μπράιτον, Φάμπιαν Χίρτσελερ, ενημέρωσε για τη σοβαρότητα του τραυματισμού του 19χρονου και το εκτιμώμενο διάστημα απουσίας του από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις.

Η ατυχία χτύπησε τον Στέφανο Τζίμα στο παιχνίδι της Μπράιτον κόντρα στην Άστον Βίλα στις 3 Δεκεμβρίου, όπου ο νεαρός στράικερ έκανε το ντεμπούτο του ως βασικός στην Premier League. Ο 19χρονος τραυματίστηκε σε προσπάθειά του να πιέσει τον αμυντικό Πάου Τόρες, με αποτέλεσμα να υποστεί σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο.

Στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Γουέστ Χαμ (7/12), ο προπονητής Φάμπιαν Χίρτσελερ δήλωσε ότι ο τραυματισμός του Τζίμα είναι σοβαρός και θα τον κρατήσει εκτός γηπέδων για μήνες, επηρεάζοντας την πρώτη του σεζόν στη μεγάλη κατηγορία.

🗣️| Fabian Hürzeler says that Stefanos Tzimas looks to have sustained a ‘long-term injury’. He is set for ‘months’ out. #BHAFC [via @johnnycantor_] pic.twitter.com/SxMbtqbPen — The Brighton Base (@TheBrightonBase) December 5, 2025

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ο τραυματισμός του Τζίμα χρειάζεται περαιτέρω αξιολόγηση, αλλά φαίνεται μακροπρόθεσμος. Εχει κάνει μία υπερηχογραφική εξέταση, αναμένεται άλλη μία, αλλά θα μείνει εκτός για μήνες»

Μάλιστα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο οι «Γλάροι» να αποκτήσουν επιθετικό με τη μορφή δανεισμού, ή να φέρουν πίσω κάποιον ποδοσφαιριστή που έχουν παραχωρήσει με «ενοίκιο» σε άλλη ομάδα.