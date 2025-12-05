Οι έντονες καιρικές συνθήκες στην Αττική ανάγκασαν τη Super League να μεταθέσει την αναμέτρηση των Νέων, με τον Ολυμπιακό να κερδίζει χρόνο πριν από το κρίσιμο ταξίδι στην Αστάνα.

Η κακοκαιρία “Byron”, που πλήττει έντονα την Αττική, οδήγησε τη Super League στην απόφαση να αναβάλει τη σημερινή αναμέτρηση της Κ19 του Ολυμπιακού με τον ΟΦΗ, η οποία ήταν προγραμματισμένη για τις 12:00. Η διοργανώτρια αρχή θα ορίσει νέα ημερομηνία για τη διεξαγωγή του αγώνα.

Η εξέλιξη αυτή λειτουργεί ευνοϊκά για την ομάδα του Γιώργου Σίμου, η οποία θα ταξιδέψει πιο «φρέσκια» στην Αστάνα για το κρίσιμο ευρωπαϊκό παιχνίδι της Τρίτης απέναντι στην Καϊράτ. Με νίκη, οι «ερυθρόλευκοι» Νέοι θα εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στην επόμενη φάση του Youth League.