Το Netflix κάνει τη μεγάλη κίνηση! Ο γίγαντας του streaming κατέληξε σε συμφωνία για την εξαγορά της Warner Bros. Discovery, με συνολική αξία 82,7 δισ. δολάρια. Η συμφωνία περιλαμβάνει την ενσωμάτωση του κινηματογραφικού στούντιο και του δημοφιλούς HBO Max, αλλά και τη στρατηγική αποσχίσεων που είχε ήδη δρομολογήσει η WBD. Η συμφωνία αναμένεται να αλλάξει για πάντα το τοπίο του streaming και των ταινιών.

Στη μακρά διαδικασία προσφορών συμμετείχαν επίσης η Paramount Skydance και η Comcast για τα περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας.

Η συμφωνία περιλαμβάνει μετρητά και μετοχές και έχει εκτιμηθεί στα 27,75 δολάρια ανά μετοχή της WBD, σύμφωνα με τις δηλώσεις των εταιρειών. Αυτό ανεβάζει την συνολική αξία της συναλλαγής περίπου στα 82,7 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η συμφωνία αφορά το κινηματογραφικό στούντιο και την υπηρεσία streaming HBO Max της Warner Bros. Discovery. Η Warner Bros. Discovery θα συνεχίσει τη διαδικασία απόσχισης των τηλεοπτικών της δικτύων, όπως το TNT και το CNN, όπως είχε αρχικά προγραμματιστεί.

Η εξαγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί μετά την ολοκλήρωση αυτής της απόσχισης, η οποία αναμένεται τώρα να πραγματοποιηθεί το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Οι μετοχές του Netflix σημείωσαν πτώση περίπου 3% στις συναλλαγές πριν την έναρξη της αγοράς την Παρασκευή. Οι μετοχές της νεοσύστατης Paramount Skydance σημείωσαν πτώση περίπου 2%, ενώ οι μετοχές της WBD μειώθηκαν περίπου 1% και οι μετοχές της Comcast παρέμειναν αμετάβλητες.