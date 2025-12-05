Ειδικότερα, το AION V έχει σύγχρονη εμφάνιση, καλούς χώρους, με μήκος 4,6 μέτρα και οικογενειακό προφίλ. Φέρει τεχνολογία αιχμής και αυτονομία άκρως ικανοποιητική, στα 510 χλμ.

Ηδη από τη βασική του έκδοση προσφέρει ταχύτατη φόρτιση 30%-80% σε μόλις 18 λεπτά και κορυφαία ασφάλεια με πέντε αστέρια στις δοκιμές EuroNCAP. Το νέο μοντέλο κατέφθασε και στην Ελλάδα και σύμφωνα με την αντιπροσωπεία κοστίζει από 29.900 ευρώ με την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3» και την έκπτωση 1.000 ευρώ της Inchape Hellas (33.900 ευρώ χωρίς).

Παράλληλα προσφέρονται 8 χρόνια ή 160.000 χλμ. εργοστασιακή εγγύηση για το αυτοκίνητο, ενώ η μπαταρία επίσης φτάνει τα 8 χρόνια αλλά 200.000 χλμ.κάλυψης. Επίσης, το GAC AION V κατασκευάζεται επί ευρωπαϊκού εδάφους και μάλιστα στο υπερσύγχρονο εργοστάσιο της Magna Steyr, στην Αυστρία. Στο εγγύς μέλλον η φίρμα αναμένεται να εμπλουτίσει την γκάμα της και με νέα μοντέλα.