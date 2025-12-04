Και πώς να μην στοχοποιούν οι «γίγαντες» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου τον Κωνσταντίνο Καρέτσα;

Ο 18χρονος παίρνει φόρα στο Βέλγιο και λίγες ημέρες μετά το φανταστικό τέρμα του κόντρα στη Βασιλεία για το Europa League, ξαναχτύπησε!

Αυτή τη φορά σκόραρε απέναντι στην Άντερλεχτ στη φάση των «16» του Κυπέλλου Βελγίου.

Στο 23ο λεπτό, ο Στέρνμπεργκ του έδωσε την μπάλα και ο Καρέτσας εκτέλεσε με άπιαστο πλασέ στην κίνηση έξω από την περιοχή, στέλνοντας τη μπάλα στο πλαϊνό δίχτυ και φέρνοντας το δεύτερο φετινό του γκολ με την Γκενκ!

Ήδη πολλοί μεγάλοι σύλλογοι, όπως η Μάντσεστερ Σίτι, η Μίλαν και η Ντόρτμουντ, παρακολουθούν στενά τον ταλαντούχο νεαρό.