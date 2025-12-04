Όταν κάτι γίνεται δύο φορές κολλητές, μάλλον δεν πρέπει να θεωρηθεί ως σύμπτωση. Ο Λουτσέσκου ποντάρει σε «δίδυμα» ποδοσφαιριστών του, κοιτά δηλαδή τον τρόπο που θα ταιριάξει καλύτερα τον έναν με τον άλλο και πώς θα πάρει τα περισσότερα από τον καθένα.

Συνέβη (πρόσφατα) στη Λιβαδειά: τελευταία φάση του ματς και με το σκορ ισόπαλο (2-2). Κάτω από τη σέντρα ο Τάισον ξεχύνεται μπροστά λες και δεν έχει κουραστεί καθόλου από τα 98 λεπτά που έχει πατήσει στο χορτάρι. Την κατάλληλη στιγμή πάσα στον κενό χώρο, ο Μάγκνουσον «μένει πίσω» και ο Γιακουμάκης, επίσης βασικός σε όλο τον αγώνα, με αριστερό σουτ το 2-3 και τους βαθμούς στον ΠΑΟΚ.

Το βράδυ της Τετάρτης έγινε κάτι αντίστοιχο στο Κλ. Βικελίδης. Τάισον και Γιακουμάκης έμειναν στον πάγκο και ο Ρουμάνος προπονητής τους εμπιστεύθηκε όταν τα πράγματα είχαν γίνει δύσκολα. Ξανά στο φινάλε η ενέργεια του Βραζιλιάνου, η μπάλα προς τον Γιακουμάκη, ανάποδο ψαλίδι και 1-1, βαθμός πολύτιμος για το όσο το δυνατόν καλύτερο πλασάρισμα του Δικεφάλου σε αυτή την ενιαία βαθμολογία της πρώτης φάσης του (νέου) Κυπέλλου.

Τι προκύπτει από όλα τα ανωτέρω; Πως ο Λουτσέσκου προχωρά υπολογίζοντας πάρα πολύ τον Τάισον. Ναι μεν ο μεσοκυνηγός σε περίπου ένα μήνα συμπληρώνει τα 38 του χρόνια, ωστόσο με την παρουσία του στο γήπεδο δείχνει την ποιότητά του και πόσο πολύτιμος είναι για τον ΠΑΟΚ. Οσο για τον Γιακουμάκη, επέστεψε στα μέρη μας και μοιάζει «ένας άλλος παίκτης». Όχι πως είναι κλάση μεγάλη, αλλά απέκτησε έφεση στο γκολ, κάνει κινήσεις με αυτοπεποίθηση, δοκιμάζει σουτ με το αριστερό και γενικά πείθει πως έχει αυξήσει το ρεπερτόριό του, έχοντας πάντα τη βοήθεια παίκτη , εν προκειμένω του Τάισον, που τον «ταϊζει» σωστά.

Και ο Αρης; Ο Χιμένεθ θα ήθελε σε σπουδαίο ματς Κυπέλλου να διώξει όλα τα σύννεφα που μαζεύτηκαν πάνω του εδώ και λίγες εβδομάδες. Αν πετύχαινε την είσοδο του Αρη στην πρώτη τετράδα, τα πάντα θα έμοιαζαν ιδανικά. Τώρα, έχει μπροστά του ακόμη ένα ντέρμπι απέναντι στον ΠΑΟΚ. Ποντάρει δε σε παίκτη που μέχρι τώρα ήταν «μια μέσα και μια έξω», αλλά αυτός προσπαθεί και έχει ρέντα.

Ο λόγος για τον Ντούντου Ροντρίγκεζ. Στα 23 του ο Βραζιλιάνος έξω αριστερά, όχι με κάποια θαυμαστή πορεία έως τώρα, ήρθε όμως στο Χαριλάου και όταν σκοράρει το κάνει με θεαματικό τρόπο. Γκολ τον περασμένο Σεπτέμβριο στο 2-1 του Αρη στο Περιστέρι επί του Ατρομήτου, γκολ στις καθυστερήσεις το Σάββατο που μας πέρασε κόντρα στη Λάρισα (2-1) , γκολ και στο Κύπελλο απέναντι στον ΠΑΟΚ, σχεδόν από το ίδιο σημείο του αγωνιστικού χώρου! Θα ήταν ήρωας, αλλά είπαμε, ο Τάισον και ο Γιακουμάκης είχαν άλλη γνώμη…