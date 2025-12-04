Ο Ολυμπιακός μπαίνει στη μάχη του Καζακστάν γνωρίζοντας ότι η Καϊράτ θα παραταχθεί με δύο κομβικές απώλειες ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης για τη League Phase του Champions League. Οι «ερυθρόλευκοι» κυνηγούν το απόλυτο στις τελευταίες τρεις αγωνιστικές, ώστε να εξασφαλίσουν μία θέση στην πρώτη 24άδα και να συνεχίσουν στη διοργάνωση, με το ταξίδι στο Αλμάτι να αποτελεί το πρώτο – και ιδιαίτερα απαιτητικό – εμπόδιο.

Οι γηπεδούχοι, που έχουν αποκλειστεί μαθηματικά από τη συνέχεια της Ευρώπης, θα στερηθούν τις υπηρεσίες του 17χρονου επιθετικού Ντάσταν Σατπάεφ, ενός από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας, που έχει ήδη συμφωνήσει να συνεχίσει στην Τσέλσι το καλοκαίρι. Ο νεαρός φορ, με 14 γκολ και 7 ασίστ στο πρωτάθλημα και ένα τέρμα στη φετινή ευρωπαϊκή πορεία, είναι τιμωρημένος λόγω καρτών.

Εκτός μάχης παραμένει και ο 27χρονος μέσος Όφρι Άραντ, ο οποίος ταλαιπωρείται από τραυματισμό και δεν είχε αγωνιστεί ούτε στην πρόσφατη αναμέτρηση με την Κοπεγχάγη. Ο Ισραηλινός χαφ αποτελεί βασικό πυλώνα της μεσαίας γραμμής των Καζάκων, με 23 συμμετοχές και 4 ασίστ στο πρωτάθλημα, καθώς και ένα γκολ σε τέσσερις εμφανίσεις στο Champions League.