Η πιο εκρηκτική, αμφίρροπη και γεμάτη ανατροπές Formula 1 των τελευταίων ετών κορυφώνεται φέτος, σε ένα Πρωτάθλημα που κρατάει αμείωτη την αγωνία μέχρι την τελευταία στροφή, καθώς ο μεγάλος νικητής δεν έχει ακόμη αναδειχθεί!

Το 24ο και καθοριστικό Grand Prix του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος διεξάγεται στο εκθαμβωτικό Άμπου Ντάμπι και θα μεταδοθεί την Κυριακή, 7 Δεκεμβρίου, στις 15:00, ζωντανά, αποκλειστικά από τον ΑΝΤ1 και το ΑΝΤ1+.

Για πρώτη φορά μετά από 15 χρόνια, έχουμε έναν μεγάλο τελικό με τρεις διεκδικητές: τον Νόρις (408 βαθμοί), τον Φερστάπεν (396 βαθμοί) και τον Πιάστρι (392 βαθμοί). Όπως το 2010, έτσι και φέτος ο τελικός διεξάγεται στο Άμπου Ντάμπι. Είναι η 17η φορά που φιλοξενείται αγώνας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με την πρώτη να έχει πραγματοποιηθεί το 2009. Πολυνίκης στη Yas Marina, με πέντε νίκες, είναι ο Λιούις Χάμιλτον. Εκεί κατέκτησε τον δεύτερο τίτλο της καριέρας του, το 2014, και τον πρώτο για λογαριασμό της Mercedes. Ο Φερστάπεν έχει τέσσερις νίκες, όπως και τέσσερις τίτλους. Τον πρώτο τίτλο της καριέρας του ο Ολλανδός τον κατέκτησε σε αυτή την πίστα το 2021, σε μια βραδιά που έχει μείνει αξέχαστη!

