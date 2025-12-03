Το όνομα του Χρήστου Μουζακίτη συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος κορυφαίων ευρωπαϊκών συλλόγων, με ομάδες όπως η Ρεάλ Μαδρίτης, η Τσέλσι, η Άρσεναλ, η Μίλαν και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να παρακολουθούν στενά την πορεία του 18χρονου μέσου του Ολυμπιακού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εμπλοκή του Κάιλ ΜακΌλαϊ, ο οποίος ανέλαβε πριν από δέκα μέρες επικεφαλής του τμήματος σκάουτινγκ των «κόκκινων διαβόλων». Ο 38χρονος Σκωτσέζος, με προηγούμενη εμπειρία στα τμήματα σκάουτινγκ της Τσέλσι, Μπράιτον και Γουέστ Χαμ, παρακολουθεί τον Μουζακίτη πάνω από ένα χρόνο και έχει σχηματίσει πλήρη εικόνα για τις δυνατότητες και το ταλέντο του.

Σύμφωνα με αγγλικά δημοσιεύματα, ο ΜακΌλαϊ έχει υποβάλει «θερμή» εισήγηση στη διοίκηση της Γιουνάιτεντ για την απόκτηση του νεαρού άσου. Παράλληλα, άνθρωποι του αγγλικού συλλόγου βρέθηκαν στον Πειραιά για να παρακολουθήσουν τον Μουζακίτη από κοντά στο ματς του Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης, δείχνοντας το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει για το ταλέντο των «ερυθρολεύκων».