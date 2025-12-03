Τι θα γίνει αύριο δεν γνωρίζουμε. Ούτε μετεωρολόγοι είμαστε, ούτε απευθείας γραμμή με τον Ύψιστο έχουμε. Αυτό που με σιγουριά μπορούμε να πούμε είναι πως αποτελεί ύβρη στην ιστορία και τον κόσμο τού Ολυμπιακού, αλλά και στο «εθνικό μας σπορ» να γίνεται ένα γήπεδο με την κληρονομιά και την αξία τού Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας… μπαλάκι.

Η κυβέρνηση διαμηνύει πως «εμείς παραχωρήσαμε το ΣΕΦ και αμαρτία δεν έχουμε. Ας το φτιάξουν». Η διοίκηση της ΚΑΕ Ολυμπιακός απαντά «εμείς δεν παραλαμβάνουμε αν δεν μας το φτιάξετε». Στη μέση ο κόσμος, η περηφάνια, αλλά κι ένας αγώνας Ευρωλίγκας που ενδέχεται να αναβληθεί, αν κι εφόσον ανοίξουν οι ουρανοί.

Για ένα έργο -τη στεγανοποίηση της οροφής τού ΣΕΦ– αξίας 1.500.000 ευρώ έγιναν… μπαλώματα ύψους 30.000 ευρώ. Το νερό, βέβαια, βρίσκει διέξοδο και από τη γωνία περνά μέσα από την «Ω θαλάσσης». Μοιάζει ειρωνεία (η ύβρις που λέγαμε) ότι αυτή είναι η εξέδρα που καταλαμβάνει η «Θύρα 7», το πιο ζωντανό κομμάτι της εξέδρας.

Από τη μια η φλόγα τού κόσμου, από την άλλη το νερό που απειλεί τη διεξαγωγή τής αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε, καθώς η πρόβλεψη κάνει λόγο για έντονη κακοκαιρία. Προδήλως και δεν είναι λύση να προσευχόμαστε ομαδικά να μην βρέξει.

Κυβέρνηση και ΚΑΕ Ολυμπιακός έχουν ένα σοβαρό πρόβλημα να αντιμετωπίσουν και… κάνουν ότι δεν βλέπουν. Οι εναπομείναντες 54 εργαζόμενοι παλεύουν με… τόξα και βέλη, αλλά θαυματοποιοί δεν είναι.

Σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, η ανακοίνωση για υπερσύγχρονο σύστημα ψύξης -αλήθεια είναι- μοιάζει με… τρολιά. Την ώρα που ο Χρήστος Μπαφές εκφράζει δημόσια την ανησυχία του για το τι θα συμβεί αν βρέξει αύριο, ο συνεργάτης τού Αταμάν (Τσενκ Γιλντιρίμ) «πικάρει» τον κόσμο τού Ολυμπιακού, κάνοντας λόγο για… κίνδυνο ηλεκτροπληξίας αν μπει glass floor.

Χωρίς περίπλοκες σκέψεις και… business plan, να μοιράζονταν κυβέρνηση και ΚΑΕ τη… ζημιά θα έβγαινε ένα ποσό (750.000 ευρώ), που δεν θα ήταν δυσβάσταχτο για καμία από τις δύο πλευρές. Όπως και να ‘χει ο Ολυμπιακός είναι πολύ μεγάλος για να… φοβάται τη βροχή.