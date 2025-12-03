Ο Βιθέντε Ταμπόρδα έμεινε εκτός ενδεκάδας και στο παιχνίδι Κυπέλλου του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά και το μέλλον του στο Τριφύλλι φαίνεται ότι δεν είναι ευοίωνο.

Ο Ράφα Μπενίτεθ έκανε μαζικό ροτέισιον και δέκα αλλαγές στην ομάδα του σε σχέση με το ντέρμπι απέναντι στην ΑΕΚ, καθώς μονάχα ο Μπακασέτας είχε αγωνιστεί και απέναντι στους Κιτρινόμαυρους.

Ο Κότσαρης κάνει επανεμφάνιση στην ενδεκάδα των Πράσινων, στην άμυνα θα αγωνιστούν οι Μλαντένοβιτς, Φικάι, Ίνγκασον, Κώτσιρας, στην μεσαία γραμμή οι Τσέριν, Μπρέγκου, Μπακασέτας και στην επίθεση οι Μαντσίνι, Τζούριτσιτς και Πάντοβιτς.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Ντραγκόφσκι, Καλάμπρια, Γεντβάι, Σιώπης, Ζαρουρί, Ταμπόρδα, Μπόκος, Νίκας, Τερζής, Βιλένα, Σφιντέρσκι, Ντέσερς.