Δίχως να βγάλει ενέργεια και με πέναλτι γκολ του Μπακασέτα, ο Παναθηναϊκός κέρδισε 1-0 την Κηφισιά στη Λεωφόρο και έκανε το 3/3 στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας.

Νέα συνθήματα κατά του Γιάννη Αλαφούζου ακούστηκαν στη Λεωφόρο.

Τι έγινε στο ματς

Το παιχνίδι ξεκίνησε με νευρικότητα για τον Παναθηναϊκό και στο 9’ η Κηφισιά λίγο έλειψε να πάρει κεφάλι στο σκορ. Ένα γύρισμα του Σόουζα έβαλε σε περιπέτειες τους «πράσινους», όμως ο Κότσαρης έπεσε σωστά και απέτρεψε το γκολ.

Η απάντηση του Τριφυλλιού ήρθε στο 19’, όταν ο Μλαντένοβιτς πάσαρε υπέροχα προς τον Μπακασέτα και ο Έλληνας μεσοεπιθετικός εξαπέλυσε δυνατό σουτ με την μπάλα να περνάει άουτ.

Ο ρυθμός παρέμεινε υπέρ του Παναθηναϊκού και στο 29’ χάθηκε σπουδαία ευκαιρία, καθώς ο Τζούριτσιτς έκανε γυριστό από τη μικρή περιοχή, αλλά η μπάλα έφυγε ελάχιστα άουτ. Τρία λεπτά αργότερα, ο Τσέριν δοκίμασε επίσης την τύχη του από το ύψος της περιοχής, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Στο 40′ ο Μλαντένοβιτς τροφοδότησε ιδανικά τον Μπρέγκου, ο οποίος με κοντινή προβολή άγγιξε το γκολ, όμως η μπάλα πέρασε πάνω από την εστία του Ξενόπουλου.

Στο 65’ άλλαξαν όλα. Ο Ίνγκασον μπήκε δυναμικά στη φάση μέσα στην περιοχή και ο Μαϊντάνα τον ανέτρεψε , με τον διαιτητή να δείχνει χωρίς δισταγμό πέναλτι.

Στο 67’, ο Μπακασέτας πήρε την μπάλα, κοίταξε τον τερματοφύλακα και εκτέλεσε όπως μόνο εκείνος ξέρει: ψύχραιμα, αποφασιστικά, γράφοντας το 1-0 και ξεσπώντας σε πανηγυρισμούς μαζί με τους συμπαίκτες του.

Η Κηφισιά προσπάθησε άμεσα να απαντήσει και στο 72’ έχασε μεγάλη ευκαιρία. Ο Πέρεθ έκανε το δυνατό σουτ έξω από την περιοχή, όμως η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι του Κότσαρη.

Παναθηναϊκός: Κότσαρης, Κώτσιρας (69′ Μπόκος) , Ίνγκασον, Φικάι (90′ Γεντβάι), Μλαντένοβιτς, Τσέριν, Μπρέγκου (69′ Σιώπης), Μπακασέτας (76′ Ντέσερς), Μαντσίνι, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς

Κηφισιά: Ξενόπουλος, Σμπώκος, Μαϊντάνα (79′ Λάμψιας), Μποτία, Σόουζα (60′ Πέτκοφ), Ντίας, Αμανί (60′ Πέρεθ), Ζέρσον (69′ Αντονίσε), Τζήμας (69′ Πόμπο), Πατήρας, Χριστόπουλος