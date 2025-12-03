Την πρόκρισή του στον τελικό του League Cup «Νίκος Σαμαράς» πανηγυρίζει ο Ολυμπιακός ΟΝΕΧ, ο οποίος έκαμψε την αντίσταση του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι «αιωνίων» με 3-1 και θα περιμένει τον αντίπαλό του ο οποίος θα προκύψει από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Φλοίσβο.

Οι Ερυθρόλευκοι μπορεί να είδαν τους Πράσινους να παίρνουν το πρώτο σετ και να αρχίζουν καλύτερα, όμως η συνέχεια ήταν ένας δικός τους… μονόλογος, κάνοντας ό,τι ήθελαν τον αντίπαλό τους και με πρωταγωνιστές τους Ατανασίεβιτς, Λινάρδο και Κάβανα έφτασαν στην ανατροπή, τη νίκη και την πρόκριση.

Το παιχνίδι ξεκίνησε με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο, ενώ το προβάδισμα άλλαξε ουκ ολίγες φορές χέρια. Μετά τα μέσα του σετ, ο Παναθηναϊκός κατάφερε να χτίσει μια μικρή διαφορά και να προηγηθεί με 17-14 και εν τέλει με 23-17. Ο Ολυμπιακός έκανε μια μικρή αντεπίθεση, η οποία όμως δεν είχε αποτέλεσμα και έτσι οι Πράσινοι έκαναν το 25-21 για να περάσουν μπροστά με 1-0.

Στο δεύτερο, οι Ερυθρόλευκοι ήταν με διαφορά κυρίαρχοι, παίρνοντας από αρκετά νωρίς ένα καλό προβάδισμα, και αναγκάζοντας τους Πράσινους να κυνηγούν συνεχώς το σκορ. Οι Πειραιώτες βρέθηκαν μπροστά με 17-10 και έπειτα διαχειρίστηκαν άψογα το υπόλοιπο του σετ για να κάνει το 25-20 και να ισοφαρίσει σε 1-1.

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο τρίτο σετ, παίρνοντας μια καλή διαφορά αφού προηγήθηκε με 16-9. Κάπου εκεί ο Παναθηναϊκός έκανε την αντεπίθεσή του μειώνοντας σε 19-18. Όμως στο τελευταίο κομμάτι του σετ οι Ερυθρόλευκοι ήταν καλύτεροι και με το 25-20 κατάφεραν να περάσουν περάσουν μπροστά στα σετ για πρώτη φορά με το 2-1.

Όπως έγινε στο τρίτο σετ, έτσι και στο τέταρτο, ο Ολυμπιακός παρέμενε καλύτερος και προηγήθηκε με 15-10 και λίγο αργότερα με 19-14. Οι Πράσινοι δεν έδειχναν να έχουν την ίδια ενέργεια με τους Πειραιώτες και έτσι οι Ερυθρόλευκοι ήταν εκείνοι που έκαναν το 25-17 για το τελικό 3-1.

Τα σετ: 21-25, 25-20, 25-20, 25-17