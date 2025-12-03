Η αναζήτηση της Παρτίζαν για τον αντικαταστάτη του Ζέλικο Ομπράντοβιτς εξελίσσεται σε δύσκολη υπόθεση, καθώς το κλίμα μέσα στον σύλλογο παραμένει φορτισμένο. Με τη διοίκηση και την εξέδρα σε διαρκή σύγκρουση, το περιβάλλον δεν θεωρείται ιδανικό για οποιονδήποτε προπονητή εκτός του θρυλικού «Ζοτς». Σε αυτό το πλαίσιο, το όνομα που είχε ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή ήταν εκείνο του Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος γνωρίζει καλά το σύλλογο από τη θητεία του στο Βελιγράδι και παραμένει διαθέσιμος στην αγορά.

Ωστόσο, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα, ο 57χρονος τεχνικός απέρριψε την πρόταση που του κατατέθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, την ώρα που η παραίτηση Ομπράντοβιτς βρισκόταν ακόμη σε εκκρεμότητα. Παρά την προσπάθεια της Παρτίζαν να τον επαναφέρει, ο Τρινκιέρι δεν φαίνεται διατεθειμένος να αλλάξει άποψη, κλείνοντας ουσιαστικά την πόρτα σε ενδεχόμενη επιστροφή.

As per our sources we can confirm that Andrea Trinchieri will not be the next coach of @PartizanBC. The italian coach refused last weekend the offers coming from Belgrade. No way he can actually change his mindhttps://t.co/nAxilDMgBw — Eurodevotion (@eurodevotion) December 3, 2025

Με τις υποχρεώσεις να τρέχουν και τον χρόνο να πιέζει, ο Οστόγια Μιχαΐλοβιτς καλείται πλέον να βρει άμεσα λύση στο θέμα του νέου προπονητή, προκειμένου να μην παραμείνει η ομάδα σε παρατεταμένη αβεβαιότητα.