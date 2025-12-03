Τελευταία Νέα
Ομάδα
Μιλγουόκι Μπακς: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε και αποχώρησε (vid)
Μετά από τις φήμες για αποχώρηση του Γιάννη , το κλίμα στους Μιλγουόκι Μπακς έγινε ακόμη πιο βαρύ το βράδυ της Τετάρτης (3/12), παρά τη νίκη με 113-109 κόντρα στους Ντιτρόιτ Πίστονς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε πολύ νωρίς στο παιχνίδι, στο δεξί γαστροκνήμιο, κάτι που τον ανάγκασε να μείνει εκτός συνέχειας. Σύμφωνα με την επίσημη […]
Ομάδα
Κάτι έχασε, κάτι κράτησε…
Ο Άρης δεν μπορεί να είναι ευχαριστημένος από την ισοπαλία με τον ΠΑΟΚ. Ηταν, όμως, ένα ντέρμπι που του προσφέρει πράγματα για να...χτίσει
Ομάδα
Άρης κατά Λανουά: «Βάλε τον Μπέμπεκ και την Κυριακή στην Τούμπα»
Επίθεση στον Γάλλο αρχιδιαιτητή από τους Θεσσαλονικείς, για τη διαιτησία του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ
Ομάδα
Χιμένεθ: «Πληγωμένο οι παίκτες – Δεν αξίζαμε αυτό το αποτέλεσμα»
Η συνέντευξη Τύπου του Μανόλο Χιμένεθ και όσα ανέφερε για το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ