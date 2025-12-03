Η συζήτηση γύρω από το μέλλον του Γιάννη Αντετοκούνμπο έχει φουντώσει, ιδιαίτερα μετά την κακή εικόνα που παρουσιάζουν οι Μπακς, με οκτώ ήττες στα εννέα τελευταία ματς. Παρά το γεγονός ότι ο ίδιος συνεχίζει να παλεύει μέσα στο παρκέ, η αβεβαιότητα γύρω από το τι θα κάνει την επόμενη σεζόν έχει ενταθεί.

Ο Μπράιαν Ουίντχορστ, μιλώντας στο ραδιόφωνο του ESPN, προχώρησε σε μια μεγάλη αποκάλυψη: σύμφωνα με τις πληροφορίες του, ο Γιάννης είχε ήδη ζητήσει ανταλλαγή μέσα στο καλοκαίρι, με ισχυρή επιθυμία να αγωνιστεί στους Νιου Γιορκ Νικς. Ο έμπειρος δημοσιογράφος ανέφερε μάλιστα ότι οι Μπακς είχαν συνομιλίες με τους Νικς για πιθανή ανταλλαγή, επιβεβαιώνοντας ότι «ο Γιάννης θέλει να παίξει στη Νέα Υόρκη» και ότι το ξέσπασμα του κόσμου για τη διαγραφή φωτογραφιών του από τα social media δεν ήταν τυχαίο.

“Guys, he asked to be traded already,” – @WindhorstESPN details what’s going on with Giannis and the Bucks 😯 pic.twitter.com/NPlLayk8xu — ESPN Cleveland (@ESPNCleveland) December 3, 2025

Παράλληλα, ο Ουίντχορστ σημείωσε πως ο Αντετοκούνμπο αποφάσισε τελικά να παραμείνει φέτος στους Μπακς, παρότι η ομάδα πηγαίνει άσχημα χωρίς αυτόν (1-5).

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά: «Ξέρω ότι έχει ζητήσει ανταλλαγή και ότι πολλοί πιστεύουν πως δεν θα είναι στους Μπακς την επόμενη σεζόν».