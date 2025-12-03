Για πρώτη φορά στα οκτώ χρόνια παρουσίας του στη Λίβερπουλ, ο Μοχάμεντ Σαλάχ έμεινε εκτός βασικής ενδεκάδας σε δύο συνεχόμενα παιχνίδια πρωταθλήματος. Στο εντός έδρας ματς με τη Σάντερλαντ για την 14η αγωνιστική της Premier League, ο Αιγύπτιος σούπερ σταρ δεν ξεκίνησε στην ενδεκάδα, με τον προπονητή Τζέρτζεν Σλοτ να επιλέγει να διατηρήσει το σχήμα που είχε κερδίσει πρόσφατα τη Γουέστ Χαμ στο Λονδίνο. Η μοναδική αλλαγή ήταν η αντικατάσταση του Κέρκεζ από τον Ρόμπερτσον στην αριστερή πλευρά της άμυνας.

Mohamed Salah benched in back to back league games for the first time at Liverpool. I know it’s best not to change a winning team, but I’m surprised. I hope he can manage this and mentally ready if called upon. pic.twitter.com/WDi5jSWPSW — Samuel (@SamueILFC) December 3, 2025

Παρά την απόφαση αυτή, ο Σλοτ επαίνεσε τον Σαλάχ για την επαγγελματική του στάση, χαρακτηρίζοντάς τον «τοπ επαγγελματία». Η Λίβερπουλ φαίνεται να δίνει έμφαση στη συνολική συνοχή της ομάδας, διατηρώντας παράλληλα την εμπιστοσύνη της στο αστέρι της, που παραμένει καθοριστικός παρά τις αλλαγές στη σύνθεση.