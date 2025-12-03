Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για τη 14η αγωνιστική της EuroLeague, υποδεχόμενος τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ την Πέμπτη (4/12, 21:15). Κατά την τελευταία προπόνηση πριν το παιχνίδι, ο Τάισον Γουόρντ μίλησε στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας για τις προετοιμασίες και τους στόχους των «ερυθρολεύκων».

Ο Αμερικανός φόργουορντ τόνισε ότι το κλειδί για τη νίκη θα είναι η απόδοση της ομάδας σε επίθεση και άμυνα, ανεξαρτήτως της δυναμικής των φιλοξενούμενων. Αναφέρθηκε επίσης στις ημέρες ξεκούρασης που είχε η ομάδα και στην προετοιμασία που έγινε από την αρχή της εβδομάδας, ενώ έστειλε μήνυμα στους οπαδούς: «Τους ευχαριστούμε και ανυπομονούμε να τους δούμε στο πλευρό μας». Ο Γουόρντ υπογράμμισε πως η ομάδα θα δώσει το μέγιστο για τη νίκη, εστιάζοντας στην ομαδική προσπάθεια και την εκτέλεση στο παρκέ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γουόρντ:

«Είχαμε μερικές μέρες ρεπό και ευχαριστηθήκαμε τις ώρες που είχαμε μακριά από το μπάσκετ. Από την αρχή της εβδομάδας γυρίσαμε στο γήπεδο και αμέσως αρχίσαμε να δουλεύουμε. Ξέρουμε ότι είχαμε χρόνο για να προετοιμαστούμε και να δούμε πράγματα και πλέον είμαστε ανυπόμονοι για τον αυριανό».

Για την αναμέτρηση με τους περσινούς πρωταθλητές: «Όπως και σε κάθε άλλο παιχνίδι, θα προσπαθήσουμε να φέρουμε τη νίκη και θα τα δώσουμε όλα για αυτόν τον σκοπό».

Τι θα πρέπει να προσέξουν στο παιχνίδι: «Νομίζω ότι είναι περισσότερο θέμα του τι θα κάνουμε εμείς. Να βάλουμε τα σουτ, να τους σταματήσουμε με την άμυνά μας. Και αυτό είναι όλο».

Για τον κόσμο που θα γεμίζει το ΣΕΦ: «Τους ευχαριστούμε και ανυπομονούμε να τους δούμε στο πλευρό μας».