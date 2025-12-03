Η ΑΕΚ έφτασε στο 4/4 στη LeaguePhase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson, νικώντας 2-0 τον ΟΦΗ με πρωταγωνιστή τον Περέιρα που είχε γκολ και ασίστ.

Το 1-0 ήρθε στο 19’ μετά από κλέψιμο του Καλοσκάμη και εύστοχη τελική του Αργεντινού, ενώ στο 61’ ο Ζοάο Μάριο σκόραρε το πρώτο του γκολ με τη φανέλα της Ένωσης, έπειτα από γύρισμα του Περέιρα.

Η ΑΕΚ κινδύνευσε δύο φορές στα τελευταία λεπτά, αλλά ο Μπρινιόλι κράτησε το «μηδέν». Πλέον η Ένωση μπαίνει στην τετράδα αν ο Άρης δεν νικήσει τον ΠΑΟΚ (ή αν γκελάρει ο Παναθηναϊκός).