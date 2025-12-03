Η Ελληνική Αστυνομία εξιχνίασε υπόθεση προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας σε βάρος γυναίκας που κινούνταν πεζή στο κέντρο του Πειραιά.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 24ης Νοεμβρίου 2025, όταν 16χρονος προσέγγισε τη γυναίκα και τη θώπευσε, προτού διαφύγει από το σημείο.

Μετά από ενδελεχή προανάκριση, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά ταυτοποίησαν τον δράστη ως 16χρονο αλλοδαπό, ο οποίος διαμένει σε δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην περιοχή.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για το αδίκημα της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Το χρονικό

Σε βίντεο ντοκουμέντο από την επίθεση που είδε το φως της δημοσιότητας, διακρίνεται να προχωρά μπροστά η καταγγέλλουσα και πίσω ο άνδρας που της επιτέθηκε. Με το αριστερό χέρι στην τσέπη και ένα σακίδιο στην πλάτη την ακολουθεί και λίγο μετά, στη λεωφόρο Χατζηκυριακού στον Πειραιά, βρήκε -όπως περιγράφει η γυναίκα- την ευκαιρία να της επιτεθεί, χωρίς εκείνη να προλάβει να τον αποφύγει. Η ώρα ήταν 06:38 το πρωί της περασμένης Δευτέρας. Η γυναίκα είχε ξεκινήσει για να πάει στη δουλειά της, χωρίς να έχει αντιληφθεί τον κίνδυνο.

Στα πλάνα φαίνεται η 35χρονη να περπατά και πίσω της ο νεαρός που σταδιακά αρχίζει να επιταχύνει. Από άλλο σημείο φαίνεται η γυναίκα να συνεχίζει αμέριμνη και ο άνδρας πίσω της να την πλησιάζει όλο και περισσότερο. Στα πλάνα φαίνεται ο άντρας που ακολουθεί την 35χρονη, να κοιτάει τον δρόμο και το απέναντι πεζοδρόμιο, λίγο μετά την κυκλοφορία στο στενό. Ήταν νωρίς το πρωί και όπως λέει η γυναίκα, δεν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι στον δρόμο.

Μετά την καταγγελία, η γυναίκα πήγε σε Αστυνομικό Τμήμα και είδε φωτογραφίες ατόμων που είχαν εμπλακεί παλαιότερα σε ανάλογες υποθέσεις. Δεν αναγνώρισε σε κανένα από τα πρόσωπα που είδε τον δράστη της δικής της επίθεσης. Ωστόσο, από το βίντεο οι αστυνομικοί έφθασαν στην ταυτοποίηση του δράστη, ο οποίος εκτιμήθηκε αρχικά, ότι μπορεί να ήταν ο «δράκος» που επιτεθόταν σε γυναίκες στον Άλιμο.