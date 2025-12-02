Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
- 1
Ανατροπή στις κληρονομιές: Τέλος τα αδελφομοίρια, ένας παίρνει το σπίτι
- 2
Μπακογιάννης: "Βρέθηκαν αρχαία στον Βοτανικό!"
- 3
Σίσσυ Χρηστίδου για Μαραντίνη στο Anestea The Podcast: «Εγώ παραιτήθηκα από την κοινή μας περιουσία» - «Στην αρχή φοβό
- 4
Αλλάζουν τα μισθωτήρια από 1η Γενάρη: Τι να προσέξουν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές
- 5
Ο πρόεδρος του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ στα «ΝΕΑ»: Υπάρχει ένα τεράστιο πάθος για τη συμμαχία με Ελλάδα και Κύπρ
- 6
Σίσσυ Χρηστίδου για Μαραντίνη στο Anestea The Podcast: «Εγώ παραιτήθηκα από την κοινή μας περιουσία» - «Στην αρχή φοβό
- 7
Ασανσέρ: Ανατροπή προγράμματος για ελέγχους, πιστοποιήσεις και επισκευές
- 8
Ελαιοκομικό Μητρώο: Ακόμη και αν δεν μαζεύετε ελιές φέτος, η δήλωση είναι υποχρεωτική
- 9
Συντάξεις: Με την αύξηση του 2026 οι πληρωμές τον Δεκέμβριο
- 10
Από κλειστά σε πολυτελή: Πώς να κερδίσετε επιδότηση έως 36.000 ευρώ για ανακαίνιση σπιτιού
Μπάσκετ
Γκαλινάρι: Από το Μιλάνο στο ΝΒΑ και τον τίτλο mvp
Ο Γκαλινάρι υπήρξε σύμβολο αντοχής και εξέλιξης, ολοκληρώνοντας μια διεθνή καριέρα με θρίαμβο και ηγετική παρουσία απο την Ιταλία και το Πουέρτο Ρίκο μέχρι το NBA.
Ποδόσφαιρο
Ολυμπιακός: Θερμή υποδοχή στη Σύρο για τους νταμπλούχους Ελλάδος
Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Ελλάς Σύρου την Τετάρτη (3/12, 13:30) εκτός έδρας, στο πλαίσιο της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Η αποστολή των «ερυθρολεύκων» έφτασε στη Σύρο, όπου δεκάδες φίλοι της ομάδας συγκεντρώθηκαν στο αεροδρόμιο για να υποδεχθούν με ενθουσιασμό τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και τους παίκτες του.
Ομάδα
Μία κόντρα απ’ τα παλιά, μία κόντρα απ’ το… Κατάρ
Χιμένεθ και Λουτσέσκου ξανά αντιμέτωποι μετά από έξι χρόνια
Ομάδα
Ένας… φάρος ελπίδας για την επίθεση του Άρη
Η επιστροφή του Κάρλες Πέρεθ στην αγωνιστική δράση, η εμφάνιση το περασμένο Σάββατο και το... statement το οποίο αναζητεί