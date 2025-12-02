Ο Κώστας Μπακογιάννης, μιλώντας στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφέρθηκε στην πορεία των εργασιών στον Βοτανικό και ζήτησε από τον Δήμαρχο Αθηναίων, Χάρη Δούκα, να δώσει συγκεκριμένες απαντήσεις.

Επεσήμανε επίσης ότι, στην προηγούμενη συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε τετράμηνη παράταση για τα χωματουργικά έργα, καθώς κατά τις εργασίες εντοπίστηκαν αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή του Βοτανικού.

Αναλυτικά όσα ανέφερε:

“Στη Δημοτική Επιτροπή πέρασε μία παράταση κατά τέσσερις μήνες του έργου, το χωματουργικό. Ο λόγος είναι της παράτασης είναι ότι βρέθηκαν Αρχαία στην περιοχή. Ταυτόχρονα έχουμε το ζήτημα των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη. Χωρίς εγκαταστάσεις Ερασιτέχνη υπάρχει κίνδυνος το έργο να έχει ολοκληρωθεί, αλλά να μην μπορεί να ανοίξει πόρτες.

Άρχισαν οι εργασίες; Αν άρχισαν οι εργασίες, βάσει ποιας μελέτης; Γιατί μας είπατε πριν κ. Δήμαρχε ότι η δική μας μελέτη έχει γίνει λάθος με την πισίνα. Ξέρω ότι δεν κάναμε λάθος, φοβάμαι ότι ο λόγος που θυμηθήκατε την πισίνα είναι να περιορίσετε το μέγεθος των εγκαταστάσεων, γιατί πιστεύετε ότι μπορείτε να καλύψετε το όποιο χρηματοδοτικό κενό, για το οποίο δεν μας έχετε δώσει απάντηση. Ποιο είναι το χρηματοδοτικό κενό;

Ποιος είναι ο προϋπολογισμός των εγκαταστάσεων του Ερασιτέχνη; Τι θα γίνει με τα MOU που έχουν υπογραφεί, τα οποία κατά το τυπικό πρέπει να παραταθούν. Είναι συνειδητή επιλογή να τα αφήνει να ακυρωθούν στη πράξη, γιατί θέλει να υλοποιήσει κάποιο άλλο σχέδιο;”