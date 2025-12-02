Η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία (ESA) ανακοίνωσε πως το Spaceport Cornwall στο Νιούκι της Κορνουάλης βρίσκεται στη βραχεία λίστα των τοποθεσιών που θα μπορούσαν να φιλοξενήσουν δοκιμές του φιλόδοξου προγράμματος Invictus. Μαζί με αυτό, στη λίστα έχει συμπεριληφθεί και το Machrihanish στη Σκωτία.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που η ESA χαρακτηρίζει «ορόσημο» και το οποίο στοχεύει να φέρει την Ευρώπη στην αιχμή της επόμενης γενιάς πρόσβασης στο Διάστημα. Μέσω του Invictus, η ESA επιδιώκει να δημιουργήσει μια υπερηχητική δυνατότητα δοκιμών που σήμερα δεν υπάρχει πουθενά στην Ευρώπη, ανοίγοντας τον δρόμο για τεχνολογίες που θα επιτρέψουν στο μέλλον την ανάπτυξη επανδρωμένων και επαναχρησιμοποιούμενων spaceplanes.

Τι είναι το Invictus

Το πρόγραμμα φιλοδοξεί να επιταχύνει την ευρωπαϊκή πρόοδο προς την «αεροπορική» πρόσβαση στο Διάστημα, δηλαδή την εκτόξευση οχημάτων με τρόπο πιο κοντινό στη λειτουργία ενός αεροσκάφους παρά ενός κλασικού πυραύλου.

Αυτή η μετάβαση απαιτεί δοκιμές σε πραγματικές συνθήκες, από προηγμένους κινητήρες έως υλικά ανθεκτικά σε ακραίες θερμοκρασίες και πιέσεις. Η ESA τονίζει ότι το Invictus θα «απομειώσει ρίσκα» και θα επιτρέψει πιο γρήγορη και ασφαλή ανάπτυξη τέτοιων τεχνολογιών.

Ο Ross Halbert, επικεφαλής συνεργασιών του Spaceport Cornwall, δήλωσε στο BBC Radio Cornwall πως η βάση του Νιούκι διαθέτει «σχεδόν ό,τι χρειάζονται» οι απαιτήσεις του προγράμματος.

Σημειώνει πως το αεροδρόμιο της Κορνουάλης έχει διάδρομο μήκους 2.744 μέτρων, ιδανικό για υπερηχητικές δοκιμές, αλλά και ένα «φυσικά έτοιμο επιχειρησιακό περιβάλλον», το οποίο χαρακτηρίζει «υπερ-ανώτερο» σε σχέση με άλλες πιθανές τοποθεσίες.

Με άλλα λόγια, αν η ESA επέλεγε διαφορετική τοποθεσία, «θα χρειαζόταν επένδυση δεκάδων εκατομμυρίων λιρών» για να φτάσει στο επίπεδο υποδομών που ήδη προσφέρει το Cornwall.

Ο βουλευτής των Εργατικών για την περιφέρεια St Austell & Newquay, Noah Law, σημείωσε πως το Invictus θα αποτελούσε έναν «εξαιρετικά ευπρόσδεκτο, μακροχρόνιο συνεργάτη» και το είδος συνεργασίας που αξίζει μια τόσο σημαντική αεροδιαστημική εγκατάσταση.

Η επιλογή του Cornwall θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά τοπικές επενδύσεις, να δημιουργήσει νέες τεχνολογικές θέσεις εργασίας και να αναβαθμίσει τον ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου στην ευρωπαϊκή και παγκόσμια αεροδιαστημική βιομηχανία.

Αν το Spaceport Cornwall (ή το Machrihanish) επιλεγεί τελικά, η ESA θα βρεθεί με την πρώτη πραγματικά ευρωπαϊκή υποδομή ικανή να φιλοξενήσει δοκιμές υπερηχητικών και υποτροχιακών οχημάτων, προσεγγίζοντας τα πρότυπα των ΗΠΑ και της Ασίας.

Το Invictus δεν είναι απλώς ένα πρόγραμμα δοκιμών· είναι ένα βήμα προς μια νέα εποχή ευρωπαϊκής αυτονομίας στο Διάστημα, με έμφαση στην καινοτομία, την επαναχρησιμοποίηση και τη μείωση κόστους.