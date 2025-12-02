ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου)

Δεν πρέπει να δέχεστε με κλειστά τα μάτια κάποιες συμβουλές που θα σας δώσουν συνάδελφοί σας. Αιτία θα είναι οι κρυφές τους επιθυμίες να σας δουν να αποτυγχάνετε. Μετά τη δουλειά θα ήταν καλή ιδέα να κάνετε μια βόλτα σ’ ένα εμπορικό κέντρο.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου)

Σήμερα θ’ ακούσετε αρκετά δυσάρεστα νέα. Είναι πιθανόν κάποιος που σας δάνεισε χρήματα να σας τα ζητήσει επιτακτικά πίσω. Μιας και το δικό σας ταμείο θα είναι πολύ μείον, θ’ αναγκαστείτε να κάνετε κάποια τηλέφωνα σε φίλους και γνωστούς για να ζητήσετε να σας δώσουν το συγκεκριμένο ποσό.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου)

Δεν είναι καλή ιδέα το να μαλώσετε με τους πάντες σήμερα γιατί τα ταλέντα σας θα σας προδώσουν και θα αναγκαστείτε να πείσετε τους άλλους με απλά επιχειρήματα. Για να μην μπείτε λοιπόν σε χειρότερους μπελάδες, αποφύγετε κάθε αντιπαράθεση και αυτούς τους ανθρώπους που έχουν την ικανότητα να σας νευριάζουν.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου)

Να περιμένετε σήμερα μικρές δυσκολίες ενώ χρησιμοποιείτε τις οικιακές σας συσκευές. Μη φοβηθείτε να ζητήσετε τη βοήθεια ανθρώπων που ξέρουν κάτι παραπάνω από σας ή έχουν δουλέψει στο παρελθόν πάνω σε τεχνολογικά ζητήματα.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου)

Θα κάνετε ενδιαφέρουσες γνωριμίες σήμερα. Κάποιος από τον στενό οικογενειακό σας κύκλο θ’ αποφασίσει να παντρευτεί ή να επισημοποιήσει μια σχέση του με αποτέλεσμα να σας συστήσει το νέο πρόσωπο στη ζωή του και ίσως τους συγγενείς του. Είναι καλύτερο να μιλήσετε αρκετή ώρα μαζί τους πριν βγάλετε την οριστική σας άποψη γι’ αυτούς.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου)

Μην πέφτετε στις παγίδες που ίσως να σας στήσουν κάποιοι συνάδελφοί σας. Αν και θα ακούσετε κάποιες προσβολές ή απειλές ν’ απευθύνονται στο πρόσωπό σας, μην αρχίσετε να φωνάζετε γιατί έτσι θα χάσετε το δίκιο σας. Αυτή η συμπεριφορά θα σας χαλάσει την επαγγελματική εικόνα που έχετε χτίσει.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου)

Θα είναι πολύ σημαντικό σήμερα ν’ ακούσετε κάποια καλά λόγια που θα σας χαϊδέψουν τ’ αφτιά. Αν έχετε να κάνετε μια σημαντική παρουσίαση, δεν χρειάζεστε να ανησυχείτε τόσο πολύ. Είναι προτιμότερο να οργανώσετε την κάθε λεπτομέρεια ώστε να αισθανθείτε ανακούφιση όταν περάσει κι αυτό.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου)

Θα υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να πέσετε θύμα απάτης κάποιων που επιδιώκουν την ευκαιριακή επιτυχία. Να είστε λοιπόν πιο προσεκτικοί στις κοινωνικές σας επαφές και να μην πιστεύετε ό,τι σας λένε οι άλλοι γιατί το ψέμα ίσως ξεχειλίζει σε κάθε τους λέξη. Μην κάνετε καινούργιους φίλους τώρα, είναι κακή στιγμή.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου)

Δεν πρέπει να ξοδέψετε πολλά χρήματα ακόμα κι αν πρόκειται για την πραγματοποίηση των σχεδίων σας. Πριν αρχίσετε να συζητάτε τις λεπτομέρειες των ονείρων σας με τους άλλους είναι σωστό να έχετε σχεδιάσει τα πάντα στην εντέλεια ώστε να μην σας πιάσουν οι γύρω αδιάβαστοι.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου)

Θα πρέπει να αντιμετωπίσετε σήμερα κάποιες σημαντικές εξελίξεις από μακριά όμως, για να μη φανεί άμεσα η εμπλοκή σας. Θα πάρετε κάποιο μέιλ μ’ έναν δυνητικό εργοδότη σας που θα σας ζητά τη συνεργασία. Αν δεν αισθάνεστε σίγουροι για την επιλογή σας, συζητήστε το με κάποιους συγγενείς που θα σας καταλάβουν.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου)

Θα σας ζητηθεί σήμερα να ελέγξετε τη δουλειά των συναδέλφων σας, γεγονός που θα σας προκαλέσει μια αναστάτωση. Αυτοί βέβαια θα δεχτούν μετά χαράς να σας ακούσουν και μάλιστα θα δείξουν ενδιαφέρον για τα λόγια σας.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου)

Θα είστε σε καλή συναισθηματική κατάσταση σήμερα. Στη δουλειά δεν θ’ αντιμετωπίσετε σημαντικά προβλήματα και θα φτάσετε ν’ ακούσετε και καλά λόγια από το αφεντικό σας. Προς το απόγευμα, θ’ αποφασίσετε να κάνετε μαζί με τα μέλη της οικογένειάς σας μια διασκεδαστική δραστηριότητα.