Μια άκρως εντυπωσιακή ληστεία σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (1/12) σε αυτοκινητόδρομο στο Ρέτζιο Καλάμπρια, όπου άγνωστοι δράστες επιτέθηκαν σε θωρακισμένο φορτηγό μεταφοράς πολύτιμων αντικειμένων, αποσπώντας κοσμήματα αξίας περίπου δύο εκατομμυρίων ευρώ.

Έδρασαν μέσα σε τούνελ

Σύμφωνα με τις ιταλικές Αρχές, η κινηματογραφική ληστεία πραγματοποιήθηκε μέσα σε τούνελ, στο τμήμα του αυτοκινητόδρομου μεταξύ των κόμβων Scilla και Bagnara, με κατεύθυνση προς βορρά. Η επιλογή του σημείου δεν θεωρείται τυχαία, καθώς το τούνελ περιόριζε τη δυνατότητα διαφυγής των φρουρών και έδινε στους ληστές πλεονέκτημα ελέγχου του χώρου.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, οι δράστες πυροβόλησαν αρκετές φορές για εκφοβισμό, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν τραυματισμοί. Το πλήρωμα του θωρακισμένου, υπό την απειλή των όπλων, αναγκάστηκε να παραδώσει το φορτίο.

Auto in fiamme, chiodi sull’asfalto e colpi d’arma da fuoco: ancora un assalto armato a un #portavalori. È successo sulla Salerno–Reggio Calabria, all’altezza di Scilla. La banda è riuscita a fuggire con un bottino di due milioni di euro.#Tg1 Elena De Vincenzo pic.twitter.com/1WUTSyQsqF — Tg1 (@Tg1Rai) December 1, 2025

Έκλεισαν τον δρόμο και έβαλαν φωτιά

Δείχνοντας υψηλό επίπεδο οργάνωσης, οι ληστές απέκλεισαν την κυκλοφορία στον αυτοκινητόδρομο, τοποθετώντας δύο οχήματα κάθετα στο οδόστρωμα. Στη συνέχεια, τους έβαλαν φωτιά, δημιουργώντας απόλυτο μπλόκο και εμποδίζοντας οποιαδήποτε άμεση πρόσβαση της Αστυνομίας ή της Πυροσβεστικής στο σημείο της ληστείας.

Η ενέργεια αυτή προκάλεσε χάος στην κυκλοφορία, ενώ οι πυκνοί καπνοί από τα φλεγόμενα αυτοκίνητα γέμισαν το τούνελ, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο την επέμβαση των συνεργείων.