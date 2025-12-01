Ο Χρήστος Μουζακίτης έγραψε ιστορία, καθώς αναδείχθηκε μεγάλος νικητής στην ψηφοφορία του ιταλικού Tuttosport για το Golden Boy Web 2025, συγκεντρώνοντας 473.000 ψήφους, έναντι 386.000 του δεύτερου Κενάν Γιλντίζ. Η διαδικασία ψηφοφορίας διήρκησε αρκετούς μήνες και ανέδειξε τον νεαρό μέσο σε ένα από τα πιο υποσχόμενα ταλέντα της γενιάς του.

Με αυτή τη διάκριση, ο Μουζακίτης εντάσσεται σε ένα εκλεκτό γκρουπ παικτών που έχουν κατακτήσει το βραβείο, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται οι Τζουντ Μπέλιγχαμ, Καρίμ Αντεγιέμι, Άνσου Φάτι, Ματέο Γκεντουζί, Νικολό Ζαλέφσκι και Τζάστιν Κλάιφερτ.

Ο Ολυμπιακός, μέσω της επίσημης σελίδας του στο Instagram, τίμησε τον παίκτη με μια αφιερωματική ανάρτηση, συνοδεύοντάς την με τη λεζάντα: «Το δικό μας χρυσό αγόρι», αποτυπώνοντας την περηφάνια για την επιτυχία του διεθνή μέσου.