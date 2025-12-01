Ο Χρήστος Μουζακίτης βρίσκεται στο Τορίνο για την εκδήλωση του Tuttosport και την απονομή του βραβείου Golden Boy Web, με τον Ολυμπιακό να τον συνοδεύει σε αυτό το ταξίδι. Οι «ερυθρόλευκοι» δημιούργησαν ένα εντυπωσιακό video, στο οποίο ο νεαρός μέσος εμφανίζεται να μεταφέρεται με ένα άγγιγμα από το αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» στον χώρο της τελετής, ντυμένος με το επίσημο κοστούμι του για τη μεγάλη βραδιά και την απονομή του βραβείου.

Τhe time has come! 🏆 pic.twitter.com/xMt1O59dhw — Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 1, 2025

Το κλιπ, που συνοδεύεται από τη φράση «Η ώρα έφτασε», παρουσιάζει με δημιουργικό τρόπο τη μετάβαση του Μουζακίτη σε μια από τις σημαντικότερες στιγμές της μέχρι τώρα καριέρας του.