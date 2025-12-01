Η Παρτιζάν βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Ιταλό προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος θεωρείται το πρώτο φαβορί για να διαδεχτεί τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά την πρόσφατη αποχώρησή του. Σύμφωνα με το σερβικό «Kurir», ο Τρινκιέρι αρχικά είχε αρνηθεί την πρόταση, περιμένοντας να ξεκαθαρίσει η κατάσταση γύρω από τον «Ζοτς». Με την οριστική αποχώρηση του Σέρβου τεχνικού, οι δρόμοι φαίνεται πως οδηγούν ξανά τον Ιταλό στον πάγκο της ομάδας, μετά από πέντε χρόνια.

Οι δύο πλευρές φέρονται να έχουν συμφωνήσει σε όλα τα βασικά σημεία και απομένουν μόνο οι τελευταίες λεπτομέρειες πριν επισημοποιηθεί η επιστροφή του 57χρονου προπονητή. Στην προηγούμενη θητεία του με την Παρτιζάν, ο Τρινκιέρι είχε κατακτήσει ένα Σούπερ Καπ Αδριατικής Λίγκας και δύο Κύπελλα Σερβίας, αφήνοντας θετικό αποτύπωμα στην ομάδα.