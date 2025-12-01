Κατά τη διάρκεια αγώνα στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Κορέας, οι φίλαθλοι μιας ομάδας εφάρμοσαν μια ασυνήθιστη τακτική για να δυσκολέψουν έναν αντίπαλο παίκτη στις βολές του. Κρατώντας πλακάτ που στριφογυρίζαν μπροστά του, προσπάθησαν να τον αποσυντονίσουν και να τον «ζαλίσουν», προκαλώντας έντονη αντίδραση και γέλιο στο κοινό.

Το περιστατικό έγινε viral, καθώς τέτοιου είδους σκηνικά είναι σπάνια στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Η FIBA μάλιστα αναφέρθηκε με χιουμοριστικό τρόπο στο περιστατικό, ανεβάζοντας τη φωτογραφία στο Instagram και σχολιάζοντας: «Έ, αυτό θα με επηρέαζε κι εμένα, σοβαρά».