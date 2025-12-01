Με το Copa Africa να ξεκινά στις 21 Δεκεμβρίου, πολλοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι, ανάμεσά τους και ελληνικές ομάδες όπως ο Ολυμπιακός, η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός, βλέπουν τους Αφρικανούς ποδοσφαιριστές τους να φεύγουν για τις εθνικές τους ομάδες.

Για να διευκολύνει τη διαδικασία, η FIFA όρισε την 15η Δεκεμβρίου ως την ημερομηνία μέχρι την οποία οι παίκτες θα παραμείνουν στις ομάδες τους. Από τις 16 Δεκεμβρίου και μετά θα ενσωματωθούν στις εθνικές τους για τη διοργάνωση που φιλοξενείται στο Μαρόκο.

Στη Stoiximan Superleague, οι ποδοσφαιριστές θα προλάβουν κανονικά την αγωνιστική δράση στις 13 και 14 Δεκεμβρίου, όμως θα λείψουν από την τελευταία αγωνιστική πριν τη διακοπή, που είναι προγραμματισμένη για τις 20 και 21 Δεκεμβρίου. Η παρέμβαση της FIFA εξασφαλίζει μια σαφή και κοινά αποδεκτή ημερομηνία για όλες τις ομάδες και τους παίκτες.