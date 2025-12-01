Ο Πέτρος Μάνταλος θα περάσει από μαγνητική τομογραφία την Τρίτη, ώστε να εκτιμηθεί το μέγεθος του τραυματισμού του. Η εξέταση θα δώσει σαφή εικόνα για την κατάσταση του αρχηγού της ΑΕΚ, ο οποίος αποχώρησε στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Όσον αφορά τον Σταύρο Πήλιο, η ομάδα ανακοίνωσε ότι η κατάσταση του δεν εμπνέει ανησυχία, παρά το χτύπημα που δέχθηκε στο ίδιο παιχνίδι.

Η μαγνητική του Μάνταλου αναμένεται να καθορίσει και την πορεία της αποθεραπείας του, με τους ανθρώπους της ΑΕΚ να περιμένουν τα αποτελέσματα πριν ληφθούν αποφάσεις για την επιστροφή του στα γήπεδα.

