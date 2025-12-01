Δημοφιλή
Μια ασυνήθιστη παρέμβαση των φιλάθλων που τράβηξε όλα τα βλέμματα στην Korea KBL (vid)
Κατά τη διάρκεια αγώνα στο πρωτάθλημα μπάσκετ της Κορέας, οι φίλαθλοι μιας ομάδας εφάρμοσαν μια ασυνήθιστη τακτική για να δυσκολέψουν έναν αντίπαλο παίκτη στις βολές του. Κρατώντας πλακάτ που στριφογυρίζαν μπροστά του, προσπάθησαν να τον αποσυντονίσουν και να τον «ζαλίσουν», προκαλώντας έντονη αντίδραση και γέλιο στο κοινό. Το περιστατικό έγινε viral, καθώς τέτοιου είδους σκηνικά […]
Ο Τρινκιέρι φαβορί για να αναλάβει την Παρτιζάν μετά τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς
Η Παρτιζάν βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές με τον Ιταλό προπονητή Αντρέα Τρινκιέρι, ο οποίος θεωρείται το πρώτο φαβορί για να διαδεχτεί τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς μετά την πρόσφατη αποχώρησή του. Σύμφωνα με το σερβικό «Kurir», ο Τρινκιέρι αρχικά είχε αρνηθεί την πρόταση, περιμένοντας να ξεκαθαρίσει η κατάσταση γύρω από τον «Ζοτς». Με την οριστική αποχώρηση του […]
Έγινε και… τραγούδι ο Λούκα Γιόβιτς μετά το χατ τρικ που πέτυχε κόντρα στον Παναθηναϊκό (vid)
Η εμφάνιση του Λούκα Γιόβιτς στον αγώνα της 12ης αγωνιστικής της Super League ήταν απλώς μαγική. Ο Σέρβος επιθετικός σημείωσε χατ-τρικ και έγινε ο πρώτος παίκτης στην ιστορία της ΑΕΚ που πετυχαίνει τρία γκολ σε εκτός έδρας παιχνίδι. Η νίκη επί του Παναθηναϊκού έφερε τον Γιόβιτς στο επίκεντρο των συζητήσεων σε όλο το διαδίκτυο. Η […]
Ο Χρήστος Μουζακίτης είναι ο νικητής του βραβείου European Golden Boy Web 2025
Ο Χρήστος Μουζακίτης παρέλαβε στο Τορίνο το βραβείο Golden Boy 2025, αναδεικνυόμενος πρώτος στην ψηφοφορία της Tuttosport ανάμεσα σε πολλά ανερχόμενα ταλέντα, όπως οι Ντεζιρέ Ντουέ, Αρντά Γκιουλέρ και Κενάν Γιλντίζ. Κατά την απονομή, ο νεαρός μέσος εξέφρασε την τιμή που νιώθει και ευχαρίστησε όσους τον στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον […]
ΑΕΚ: Μαγνητική για Μάνταλο – Καθησυχαστικά νέα για τον Πήλιο
Ο Πέτρος Μάνταλος θα περάσει από μαγνητική τομογραφία την Τρίτη, ώστε να εκτιμηθεί το μέγεθος του τραυματισμού του. Η εξέταση θα δώσει σαφή εικόνα για την κατάσταση του αρχηγού της ΑΕΚ, ο οποίος αποχώρησε στο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Όσον αφορά τον Σταύρο Πήλιο, η ομάδα ανακοίνωσε ότι η κατάσταση του δεν εμπνέει […]