Η Kia έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες για την έκδοση GT του EV4. Το EV4 είναι το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό sedan της Kia. Στην Ευρώπη, προσφέρεται επίσης ως hatchback, μια ακόμη πρωτιά της νοτιοκορεατικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Το σπορ ηλεκτρικό μοντέλο θα βάζει φωτιά στην άσφαλτο με σύμμαχο τις επιδόσεις και το επιθετικό του λουκ. Αν και δεν έχουν γίνει γνωστές οι προδιαγραφές του το νέο μοντέλο θα εξοπλίζεται με δύο ηλεκτροκινητήρες, έναν ανά άξονα, με την απόδοσή τους να φτάνει κοντά στα 400 άλογα.

Η νέα σχεδιαστική γλώσσα ηλεκτρικών οχημάτων της Kia είναι κάθε άλλο παρά διακριτική. Τα αυτοκίνητά της έχουν έντονες γραμμές, παχιές κολόνες και μια ισχυρή δόση από τρελά σχέδια ζαντών που έχουν γίνει ποτέ. Το παραπάνω σχεδιαστικό «πακέτο» διακρίνεται έντονα φαίνεται στο νέο EV4 GT.

Το EV4 GT τοποθετείται απέναντι σε όλα τα hot hatch, ηλεκτρικά και θερμικά. Αντίπαλοί του θεωρούνται τόσο τα VW ID.3 GTX και Cupra Born VZ.

Η κυκλοφορία του αναμένεται μέσα στο 2026.