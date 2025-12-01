Πριν λίγες ημέρες η Renault αποκάλυψε το νέο Twingo, που αισίως πατάει στην τέταρτη γενιά του, έχοντας μια ισχυρή εμπορική παρακαταθήκη. Θα είναι αποκλειστικά ηλεκτρικό, που πατάει στη συνταγή που γνωρίσαμε στο 5αρι, με τη ρετρο-φουτουριστική του σχεδίαση, θέτοντας στη διάθεση του σύγχρονου οδηγού ένα future classic αυτοκίνητο, που κάνει τις αστικές, σίγουρα ξεχωριστές και άκρως οικονομικές με σύμμαχο την ηλεκτροκίνηση.

Θα πλαισιώσει ήδη μια πλούσια γκάμα σε ηλεκτρικά μοντέλα της Renault, όπως το νέο 5- Tech, το 4 Ε-Τech αλλά και το νέο Clio, μοντέλα που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά.

Το νέο μοντέλο, που έχει αρκετές σχεδιαστικές επιρροές από το πρώτο μοντέλο αλλά και το νέο 5αρι, που ήδη κυκλοφορεί στην αγορά. Η έκδοση παραγωγής του Twingo E-Tech θα βασίζεται στην πλατφόρμα AmpR Small, που αναπτύχθηκε από την Ampere σε μόλις δύο χρόνια. Στόχος της γαλλικής φίρμας η βασική έκδοση θα κρατηθεί αρκετά κάτω από το όριο των 20.000 ευρώ.

Η εταιρεία αναφέρει ότι θα δώσει έμφαση τόσο στην ηλεκτρική του αυτονομία όσο και στις επιδόσεις του. Επίσης, θα είναι ένα πρακτικό μοντέλο με ευρηματικούς χώρους, ακολουθώντας τη σχεδιαστική φιλοσοφία των Renault 5 και 4 με τη γνώριμη οθόνη 10 ιντσών για το σύστημα πολυμέσων και 7 ιντσών για τον ψηφιακό πίνακα οργάνων.

Σε κάθε περίπτωση το νέο μοντέλο θα έχουν δυνατούς αντιπάλους, όπως το νέο BYD Dolphin Surf, αλλά και το κορεατικό Hyundai Inster, που διακρίνονται για τη μικρές διαστάσεις τους, αλλά και τον προσιτό χαρακτήρα τους.