Ο «ασφαλής» Λάντο Νόρις, η pole του Πιάστρι και το «all in» του Μαξ

Ο Λάντο Νόρις φτάνει στο GP του Κατάρ ως ο μόνος από τους τρεις διεκδικητές που μπορεί να εξασφαλίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα. Ο Πιάστρι ξεκινά από την pole position και ο Φερστάπεν θα ρισκάρει τα πάντα, όμως ο Βρετανός κρατά το πλεονέκτημα.

Ο Πιάστρι μείωσε στους 22 βαθμούς τη διαφορά του από τον Νόρις μετά τη νίκη του στο Sprint. Ο Φερστάπεν έμεινε 25 βαθμούς πίσω από τον πρωτοπόρο και τρεις από τον Αυστραλό. Έτσι, ο Νόρις είναι ο μόνος που μπορεί να σηκώσει απόψε τον τίτλο, χωρίς να περιμένει το φινάλε στο Άμπου Ντάμπι.

Τα σενάρια που δίνουν τον τίτλο στον Νόρις σήμερα:

Με νίκη στον αγώνα, ανεξάρτητα από τον τερματισμό Πιάστρι και Φερστάπεν. Αν πάρει 4 περισσότερους βαθμούς από τον Πιάστρι και τερματίσει μπροστά από τον Φερστάπεν.

Αν ο Πιάστρι χάσει το πολύ 3 βαθμούς από τον Νόρις, τότε ο Αυστραλός θα μείνει «ζωντανός» για το Άμπου Ντάμπι. Με διαφορά 25 βαθμών μπορεί να ελπίζει σε νίκη και σε πιθανή εγκατάλειψη του Βρετανού, κάτι που τον ευνοεί σε ισοβαθμία λόγω περισσότερων νικών.

Αν ο Πιάστρι κερδίσει σήμερα, θα μειώσει τη διαφορά του στους 15 βαθμούς αν ο Νόρις τερματίσει δεύτερος. Η διαφορά πέφτει ακόμη περισσότερο αν ο Βρετανός μείνει πιο πίσω.

Με βάση το σύστημα βαθμών (25-18-15-12-10-8-6-4-2-1), ο Νόρις μπορεί να πάρει το πρωτάθλημα ακόμη και με δύο τρίτες θέσεις σε Κατάρ και Άμπου Ντάμπι, ανεξάρτητα από τις επιδόσεις των Πιάστρι και Φερστάπεν.

