Ντάνιελ Ποντένσε: «Πολύ περήφανος για την ομάδα και την καλύτερη ατμόσφαιρα στον κόσμο»
Ο Ολυμπιακός πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στην 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, ωστόσο η προσπάθεια δεν απέδωσε βαθμούς, με το τελικό αποτέλεσμα να είναι 4-3 υπέρ της ισπανικής ομάδας. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, ο Ντάνιελ Ποντένσε θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα, εκφράζοντας υπερηφάνεια […]
NBA Europe: Ελληνικό ντέρμπι στα σχέδια των Αμερικάνων για την νέα διοργάνωση
Η νέα πρωτοβουλία του NBA Europe έχει ως στόχο να προσελκύσει τα μεγαλύτερα brandnames του ευρωπαϊκού μπάσκετ, με τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να βρίσκονται στο επίκεντρο των σχεδιασμών. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής Mundo Deportivo, οι Αμερικανοί αναγνωρίζουν τη δύναμη των «αιώνιων» ντέρμπι και θεωρούν ότι η Ελλάδα θα διαθέτει δύο θέσεις στη νέα […]
Ολυμπιακός: Σημαντικό ορόσημο για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που συμπληρώνει 90 παιχνίδια
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έφτασε σε ένα σημαντικό ορόσημο στην καριέρα του με τον Ολυμπιακό, συμπληρώνοντας 90 αγώνες στον πάγκο των «ερυθρολεύκων». Στην πρόσφατη αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γεώεγιος Καραϊσκάκης», ο Βάσκος προπονητής επιβεβαίωσε τη σημαντική συμβολή του στην ιστορία του συλλόγου, έχοντας ήδη οδηγήσει την ομάδα στην κατάκτηση του Conference League και […]
Το εξωφρενικό ποσό που θα λάβει ο Άρνε Σλοτ σε περίπτωση που απολυθεί από την Λίβερπουλ
Ο Άρνε Σλοτ βρίσκεται υπό αυξημένη πίεση στη Λίβερπουλ, καθώς η φετινή κακή πορεία της ομάδας έχει ενισχύσει τις φήμες για πιθανή αποχώρησή του. Παρά τη μεγάλη επιτυχία της προηγούμενης σεζόν, όταν κατέκτησε την Premier League, ο Ολλανδός τεχνικός δεν έχει καταφέρει να δώσει σταθερότητα στην ομάδα φέτος. Ωστόσο, ακόμη και σε περίπτωση αποχώρησης, ο […]
Η αποστολή του Ολυμπιακού για το παιχνίδι κόντρα στον Παναιτωλικό
Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο προπονητής της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, συμπεριέλαβε στην αποστολή 23 ποδοσφαιριστές. Από την αποστολή απουσιάζουν οι Τσικίνιο, Ποντένσε και Ταρέμι, ενώ αντίθετα κανονικά ταξιδεύει με την ομάδα ο Πιρόλα. Η πλήρης […]