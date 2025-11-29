Δημοφιλή
- 1
Γνωστός επιχειρηματίας συνελήφθη για υπέρβαση ορίου ταχύτητας κατά 146χλμ - Κινούνταν με 216 στη Βουλιαγμένης -
- 2
Δωρεάν ένσημα για ανέργους μέχρι τη σύνταξη – Όλα όσα πρέπει να ξέρετε
- 3
Drone πάνω από τη Φαλκονέρα: Η τελευταία στάση για το ελληνικό τρόλεϊ του 1967
- 4
Εκατοντάδες Αλβανοί στο Σύνταγμα για την Ημέρα Ανεξαρτησίας της Αλβανίας - Σημαίες, κόρνες και χοροί
- 5
Έρχεται το κοινωνικό leasing: Πώς να αποκτήσετε αυτοκίνητο από 50€ τον μήναα κριτήρια
- 6
Ώρες κοινής ησυχίας – Ποιες είναι και τι προβλέπει ο νόμος για τις ποινές
- 7
Ανακαίνιση παλαιών κατοικιών με επιδότηση έως 90%
- 8
Το παραμύθι και η αλήθεια για τη συνάντηση Τσίπρα - Ψυχάρη
- 9
Και άλλη βεντέτα στην Κρήτη: Τον πυροβόλησαν και του έκοψαν την γλώσσα
- 10
Ανατροπή στους κόλπους της Εκκλησίας: Πάπας και Πατριάρχης «αγγίζουν» κοινή ημερομηνία Πάσχα
Ενταση για τον Ομπράντοβιτς έξω από το γήπεδο της Παρτιζάν – Το μήνυμα του Μαρίνκοβιτς στους οπαδούς
Ένταση επικράτησε το βράδυ του Σαββάτου (29 Νοεμβρίου 2025) έξω από τη “Beogradska Arena”, όπου εκατοντάδες οπαδοί της Παρτιζάν συγκεντρώθηκαν πριν από την προπόνηση της ομάδας, ζητώντας την παραμονή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Λίγο αργότερα, όμως, πληροφορήθηκαν ότι ο Σέρβος τεχνικός είχε αποφασίσει οριστικά να αποχωρήσει. Σύμφωνα με όσα αναρτήθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του συλλόγου, ο […]
Η βαθμολογία της Super League μετά τις νίκες Βόλου, Άρη και Κηφισιάς
Δείτε πως έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία της Super League μετά τα σημερινά αποτελέσματα – Τα αποτελέσματα, η βαθμολογία και το υπόλοιπο πρόγραμμα.
Τζόρτζεβιτς για τα όσα συμβαίνουν στην Παρτιζάν με Ομπράντοβιτς: «Η βαρύτερη ήττα στην ιστορία της ομάδας»
Ο Σάσα Τζόρτζεβιτς εξέφρασε τη θέση του για τα όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες στην της Παρτιζάν, τονίζοντας πως το να χάσει τον Ομπράντοβιτς θα είναι μεγαλύτερη ήττα για το σερβικό σύλλογο.
Απίστευτο φινάλε στο «Βικελίδης» και νίκη-θρίλερ για τον Άρη!
Η ΑΕΛ Novibet παρολίγο να σοκάρει τον Άρη με την ισοφάριση του Πασά, αλλά ο Ντούντου στην τελευταία φάση του ματς χάρισε νίκη... χρυσάφι τους Θεσσαλονίκεις με 2-1!
Μπενίτεθ: “Τα ντέρμπι είναι ιδιαίτερα”
Για το ντέρμπι με την ΑΕΚ, αλλά και τα προβλήματα που καλείται να διαχειριστεί, μίλησε ο Ράφα Μπενίτεθ. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού στάθηκε στην ιδιαιτερότητα που έχουν αυτά τα ματς, ενώ τόνισε ότι απαιτείται μεγάλος βαθμός ετοιμότητας. Αναλυτικά όσα ανέφερε: H ομάδα έρχεται από θετικά αποτελέσματα, τα οποία έχουν χτίσει την αυτοπεποίθηση της, κάτι που […]