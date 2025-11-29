Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν συνηθίζει να χάνει. Και όλοι γνωρίζουν πως όταν συμβαίνει αυτό υποφέρει. Γνωρίζοντας αυτή την «ιδιαιτερότητα» του κορυφαίου άσου ο άλλοτε μηχανικός της NASA Μαρκ Ρόμπερ, τον προσκάλεσε σε δοκιμασία απέναντι στον «ανίκητο τερματοφύλακα», ένα ρομπότ.
Μετά από πολλές προσπάθειες και αφού έφτασε στο σημείο να «απειλήσει» με ήττα τον αντίπαλο του που είχε σύμμαχο την AI, ο Ρονάλντο ανακάλυψε τελικά το αδύναμο σημείο του και έκανε την υπόσχεσή του πραγματικότητα.
Lmao even AI cant beat Cristiano
Ronaldo finds a weakness in the programmed robot and scores against him 🥶 🐐 pic.twitter.com/1BLBwmn59h
