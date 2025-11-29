Ο Κριστιάνο Ρονάλντο δεν συνηθίζει να χάνει. Και όλοι γνωρίζουν πως όταν συμβαίνει αυτό υποφέρει. Γνωρίζοντας αυτή την «ιδιαιτερότητα» του κορυφαίου άσου ο άλλοτε μηχανικός της NASA Μαρκ Ρόμπερ, τον προσκάλεσε σε δοκιμασία απέναντι στον «ανίκητο τερματοφύλακα», ένα ρομπότ.

Ανάμεσα στο κοινό που παρακολούθησε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη μονομαχία του CR7 με την τεχνολογία στο City of Football, παραβρίσκονταν οι Ντιόγκο Νταλότ, Φρανσίσκο Τρινκάο, Ντιόγκο Κόστα, Φρανσίσκο Κονσεϊσάο και Ρενάτο Βέιγκα. Ο Ρονάλντο στην αρχή αγχώθηκε, υπέφερε και εξέφρασε την άποψη πως το ρομπότ θα μπορούσε να παίζει ακόμα και στην Εθνική Πορτογαλίας. «Είναι καλύτερο από τον Ντιόγκο», είπε χαμογελώντας.

Μετά από πολλές προσπάθειες και αφού έφτασε στο σημείο να «απειλήσει» με ήττα τον αντίπαλο του που είχε σύμμαχο την AI, ο Ρονάλντο ανακάλυψε τελικά το αδύναμο σημείο του και έκανε την υπόσχεσή του πραγματικότητα.