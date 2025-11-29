Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Παναιτωλικό, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο προπονητής της ομάδας, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, συμπεριέλαβε στην αποστολή 23 ποδοσφαιριστές.

Από την αποστολή απουσιάζουν οι Τσικίνιο, Ποντένσε και Ταρέμι, ενώ αντίθετα κανονικά ταξιδεύει με την ομάδα ο Πιρόλα.

Η πλήρης αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς στο Αγρίνιο περιλαμβάνει τους: Μπότης, Κουράκλης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Μάντσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Έσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτσι, Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ.