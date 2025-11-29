Η προγραμματισμένη συζήτηση μεταξύ της διοίκησης της Παρτίζαν και του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που θα γινόταν σήμερα (29/11) στις 11:00, αναβλήθηκε και μεταφέρθηκε για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με το Mozzart Sport, αρκετά μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου βρίσκονται εκτός Σερβίας, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη διεξαγωγή μιας πλήρους και ουσιαστικής συζήτησης για το μέλλον της ομάδας.

Η αναβολή αυτή διατηρεί θολό το τοπίο γύρω από το επόμενο βήμα του Ομπράντοβιτς, ενισχύοντας την αβεβαιότητα που κυριαρχεί τις τελευταίες ημέρες στον σύλλογο.

Παράλληλα, η Παρτίζαν έχει προγραμματίσει την πρώτη προπόνηση μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR για σήμερα στις 17:00. Οι παίκτες καλούνται να παραμείνουν συγκεντρωμένοι, παρά το κλίμα αστάθειας που επικρατεί.

Οι πρόσφατες εξελίξεις περιλαμβάνουν την αρχική –και φαινομενικά οριστική– παραίτηση του Ομπράντοβιτς, την απόφαση της διοίκησης να μην τη δεχτεί, την ενθουσιώδη υποδοχή που του επιφύλαξαν οι φίλοι της ομάδας στο αεροδρόμιο, καθώς και την απομάκρυνση του Ζόραν Σάβιτς από τη θέση του αθλητικού διευθυντή. Παρά τις κινήσεις αυτές, το μέλλον του «Ζοτς» παραμένει αβέβαιο.