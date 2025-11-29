Δημοφιλή
Παρτίζαν: Υπηρεσιακός προπονητής ο Ματόβιτς όσο εκκρεμεί η υπόθεση Ομπράντοβιτς
Η Παρτίζαν επιστρέφει σήμερα (29/11, 17:00) στις προπονήσεις για πρώτη φορά μετά τον εκτός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR, σε μια περίοδο όπου η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραμένει έντονη. Λόγω της εκκρεμότητας που υπάρχει στο θέμα του Σέρβου τεχνικού, ο Αλεξάνταρ Ματόβιτς –εδώ και χρόνια στενός συνεργάτης του και […]
Αναβολή στη συνάντηση Ομπράντοβιτς–Παρτίζαν: Παρατείνεται η αβεβαιότητα για το μέλλον του Σέρβου τεχνικού
Η προγραμματισμένη συζήτηση μεταξύ της διοίκησης της Παρτίζαν και του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, που θα γινόταν σήμερα (29/11) στις 11:00, αναβλήθηκε και μεταφέρθηκε για τις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Σύμφωνα με το Mozzart Sport, αρκετά μέλη του Εποπτικού Συμβουλίου βρίσκονται εκτός Σερβίας, γεγονός που καθιστά δύσκολη τη διεξαγωγή μιας πλήρους και ουσιαστικής συζήτησης για το μέλλον […]
Ολυμπιακός: Πλημμύρισε ξανά το ΣΕΦ μετά την «επίσκεψη» η «Adel»
Ήταν 21 Ιουλίου 2025 όταν ο κόσμος τού Ολυμπιακού ένιωσε ταυτόχρονα χαρά και ανακούφιση στο άκουσμα της είδησης ότι το ΣΕΦ παραχωρήθηκε για 49 χρόνια στην ΚΑΕ. Περίμεναν χρόνια γι’ αυτή τη στιγμή. Αυτή έπρεπε να είναι η «Day 1» για να ξαναγίνει το ιστορικό κλειστό… στολίδι. Τέσσερις μήνες μετά το ΣΕΦ πλημύρισε. Οι εργαζόμενοι […]
Σοκ στις ΗΠΑ: 20χρονος μπασκετμπολίστας πέθανε μετά από χτύπημα σε αγώνα
Ένας 20χρονος μπασκετμπολίστας του Connors State College έχασε τη ζωή του μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη κατά τη διάρκεια αγώνα στο Τέξας