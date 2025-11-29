Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε την τρίτη συνεχόμενη νίκη του στην Α1 Μπάσκετ Γυναικών, επικρατώντας με 85-66 του Αμύντα για την 8η αγωνιστική. Η ομάδα του Πειραιά επιβεβαίωσε την κυριαρχία της στο πρωτάθλημα, με την Χριστινάκη να αναδεικνύεται σε κορυφαία παίκτρια της αναμέτρησης, πετυχαίνοντας 16 πόντους, μαζεύοντας πέντε ριμπάουντ και μοιράζοντας τρεις ασίστ.

Με αυτή τη νίκη, οι «ερυθρόλευκες» συνεχίζουν αήττητες και σταθερές στην κορυφή της βαθμολογίας, ενισχύοντας το θετικό τους σερί και τη δυναμική τους για την υπόλοιπη σεζόν.