Η Παρτίζαν επιστρέφει σήμερα (29/11, 17:00) στις προπονήσεις για πρώτη φορά μετά τον εκτός έδρας αγώνα με τον Παναθηναϊκό AKTOR, σε μια περίοδο όπου η αβεβαιότητα γύρω από το μέλλον του Ζέλικο Ομπράντοβιτς παραμένει έντονη.

Λόγω της εκκρεμότητας που υπάρχει στο θέμα του Σέρβου τεχνικού, ο Αλεξάνταρ Ματόβιτς –εδώ και χρόνια στενός συνεργάτης του και μέλος του τεχνικού επιτελείου– θα καθοδηγήσει προσωρινά την ομάδα, όπως αναφέρει το Mozzart Sport. Η επιλογή του στοχεύει στη διατήρηση της ομαλότητας και της συγκέντρωσης στο εσωτερικό της Παρτίζαν, εν όψει της απαιτητικής συνέχειας.

Η ομάδα μπαίνει σε εβδομάδα προετοιμασίας για τη σημαντική αναμέτρηση της Πέμπτης (4/12, 21:45) απέναντι στη Μπάγερν Μονάχου στη EuroLeague, τη στιγμή που η διοίκηση συνεχίζει τις συζητήσεις για την επόμενη μέρα στον πάγκο. Στη σημερινή προπόνηση θα συμμετάσχουν όλοι οι διαθέσιμοι παίκτες, μεταξύ των οποίων και ο Μπόνγκα, που επέστρεψε νωρίτερα από τις υποχρεώσεις του με την εθνική ομάδα.

Η πρώτη παρουσία του Ματόβιτς ως υπηρεσιακού προπονητή αναμένεται να λειτουργήσει ως βάση για τη διατήρηση της αγωνιστικής έντασης αλλά και της ψυχολογικής ισορροπίας της ομάδας, μέχρι να υπάρξει οριστική απόφαση σχετικά με τον Ομπράντοβιτς. Το ποιος θα καθίσει τελικά στον πάγκο παραμένει άγνωστο.

Με ρεκόρ 4-9 στη EuroLeague, κάθε αρνητικό αποτέλεσμα επιτείνει την κρίση στο αγωνιστικό και διοικητικό επίπεδο. Ωστόσο, αρκετοί παίκτες έχουν εκφράσει δημοσίως την υποστήριξή τους στον Ομπράντοβιτς. Ανάμεσά τους και ο αρχηγός Βάνια Μαρινκόβιτς, ο οποίος δήλωσε πως θα ήθελε να τον δει στην προπόνηση, κάτι που δεν θα συμβεί – τουλάχιστον για σήμερα.