Mια …κλασική κίτρινη BMW 2002 του 1972, γνωστή και ως «στρογγυλό κουπέ», έχει υποστεί πλήρη μετατροπή σε ηλεκτρικό όχημα από την Bavarian Econs Tech, μια εταιρεία με έδρα το Μόναχο.

Το αυτοκίνητο βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην κατοχή της DriverSource, η οποία το διαθέτει προς πώληση στο Τέξας μέσω της Bring A Trailer.

Αυτό το ηλεκτροκίνητο κλασικό αυτοκίνητο κινείται από μια εξελιγμένη διάταξη που διαθέτει έναν ηλεκτροκινητήρα 120 kWh τοποθετημένο στο πίσω μέρος, ο οποίος προέρχεται από μια μονάδα Tesla Model S Front Small Drive Unit. Η ενέργεια παρέχεται από μια μπαταρία 33 kWh που σχεδιάστηκε αρχικά για το BMW i3, δημιουργώντας ένα μοναδικό υβριδικό σύστημα εξαρτημάτων.

Η απόδοση του 2002te εξαιρετική: Η ισχύ είναι 178 ίππων. Το κλασικό κουπέ επιτυγχάνει γρήγορη επιτάχυνση 0-100 km/h σε μόλις 6,2 δευτερόλεπτα, με εκτιμώμενη αυτονομία 200 χιλιομέτρων (περίπου 124 μίλια) ανά φόρτιση.