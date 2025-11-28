Η Ρεάλ Μαδρίτης αξιολόγησε σοβαρά την περίπτωση του Ιμπραχίμα Κονατέ, βλέποντας τη διστακτικότητά του να ανανεώσει με τη Λίβερπουλ ως πιθανό άνοιγμα για το καλοκαίρι

Οι πληροφορίες από την Αγγλία ανέφεραν ότι το ενδιαφέρον ξεκίνησε ήδη από πέρσι, με τον Κιλιάν Εμπαπέ να τον ενημερώνει προσωπικά για το πλάνο της Ρεάλ και τις προοπτικές που ανοίγονται για την επόμενη σεζόν.

Η εικόνα όμως άλλαξε καθοριστικά. Ο Ντέιβιντ Όρνσταϊν αποκάλυψε ότι η Ρεάλ ενημέρωσε απευθείας τη Λίβερπουλ πως αποσύρει κάθε πρόθεση να κινηθεί για τον Γάλλο στόπερ.

Ο Κονατέ παραμένει βασικό κομμάτι της Λίβερπουλ, με ήδη 150 εμφανίσεις και κατακτήσεις σημαντικών εγχώριων τίτλων.