Ο μαχητικός Παναθηναϊκός κέρδισε εντός έδρας με 2-1 τη Στουρμ Γκρατς στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League και διατηρεί ελπίδες απευθείας πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Οι Σφιντέρσκι και Καλάμπρια ήταν οι σκόρερ των Πράσινων, ο Κιτεϊσβίλι σκόραρε το μοναδικό τέρμα των Αυστριακών.

Η εξέλιξη του ματς στο ΟΑΚΑ

Το ματς ξεκίνησε ιδανικά για τον Παναθηναϊκό, καθώς έφτασε πρώτος στο γκολ στο 18’. Ο Ζαρουρί έβγαλε μια πανέμορφη σέντρα με εξωτερικό φάλτσο και ο Σφιντέρσκι, παίρνοντας την κεφαλιά μέσα στην περιοχή, άνοιξε το σκορ κόντρα στη Στουρμ Γκρατς.

Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να αντιδράσουν και στο 30’ είχαν την πρώτη τους μεγάλη στιγμή, αλλά το σουτ του Γιάτα από πλεονεκτική θέση κατέληξε σε κόρνερ μετά την παρέμβαση της πράσινης άμυνας.

Στο 32’ ο Παναθηναϊκός απείλησε ξανά, με τον Ζαρουρί να δημιουργεί μια ακόμη σημαντική φάση. Δύο λεπτά αργότερα, η Στουρμ Γκρατς έφερε το παιχνίδι σε ισορροπία με ένα τέρμα υψηλής ποιότητας. Ο Κιτεϊσβίλι εξαπέλυσε έναν «κεραυνό» από τα 35 μέτρα, η μπάλα βρήκε στο δοκάρι και κατέληξε στα δίχτυα για το 1-1. Στο 41’ ο Τετέ δοκίμασε ένα σουτ, αλλά ο Κρίστενσεν μπλόκαρε χωρίς δυσκολία.

Στο 49’ ο Σφιντέρσκι έφτασε κοντά στο δεύτερο προσωπικό του τέρμα, όμως ο Κρίστενσεν αντέδρασε εντυπωσιακά, εκτινάχθηκε και απέκρουσε την κεφαλιά του Πολωνού. Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να χτυπήσουν στο transition και στο 62’ ο Γιάτα επιχείρησε σουτ, το οποίο κατέληξε σε κόρνερ.

Ο Παναθηναϊκός όμως βρήκε αυτό που έψαχνε στο 74’. Ο Καλάμπρια, σε μια φάση-ποίημα, πέρασε τον προσωπικό του αντίπαλο με εκπληκτική ενέργεια και με δυνατό τελείωμα από κοντινή απόσταση έδωσε ξανά προβάδισμα στους «πράσινους», σκοράροντας το παρθενικό του γκολ με τη νέα του ομάδα. Η Στουρμ επιχείρησε να αντιδράσει στο φινάλε, αλλά στο 87’ ο Ντραγκόφσκι μπλόκαρε σταθερά το σουτ του Τσουκβουανί.